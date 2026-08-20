Sul Google Store sono attive interessanti opportunità per portarsi a casa uno degli ultimi arrivati della gamma: stiamo parlando non solo di Google Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, ma anche di Google Pixel Watch 5, acquistabile in bundle con gli smartphone con uno sconto consistente. Vediamo come approfittarne entro il 1° settembre 2026.

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La serie Google Pixel 11 e Pixel Watch 5 in breve

Poco più di una settimana fa Google ha presentato Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, oltre allo smartwatch Pixel Watch 5 e al pieghevole Pixel 11 Pro Fold (non commercializzato in Italia).

Google Pixel 11 è il modello meno costoso: arriva con un display OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz e luminosità fino a 3000 nit. Come i fratelli maggiori, è mosso dal SoC Tensor G6, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico vede protagonista una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo periscopico da 10,8 MP, mentre la batteria arriva a 4985 mAh: la ricarica rapida si ferma a 30 W con il cavo, mentre in modalità wireless arriva a 25 W.

Google Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL sono i modelli di punta della nuova gamma proposta in Italia: entrambi sono mossi dal già citato SoC Tensor G6 abbinato al chip Titan M3, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di storage. Si distinguono dal fratello minore sotto altri aspetti, come ad esempio nel pannello Super Actua OLED LTPO con risoluzione pari a 2856×1280 pixel, che offre una frequenza di aggiornamento capace di scendere fino a 1 Hz per risparmiare energia, e una luminosità di picco più alta (arriva fino a 3.600 nit).

Altre differenze sono da riscontrare nel comparto fotografico: nella parte posteriore, i due modelli Pro offrono una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP con zoom ottico 5x (e zoom totale fino a 120x), mentre frontalmente offrono un sensore da 42 MP.

Pixel 11 Pro XL cresce nelle dimensioni: mentre Pixel 11 Pro condivide la diagonale da 6,3 pollici con Pixel 11, il modello più grande propone un display Super Actua OLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione 2992×1344 pixel, mantenendo la stessa frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz e la stessa luminosità di picco di 3.600 nit del Pro. La batteria sale a 5115 mAh e la ricarica diventa più rapida (fino a 45 W).

Tutti e tre gli smartphone arrivano nelle mani degli acquirenti con Android 17, e potranno contare sul solito supporto software di Google: riceveranno 7 anni di aggiornamenti, tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

Insieme alla serie Pixel 11, Google ha lanciato anche Pixel Watch 5: il nuovo smartwatch Wear OS mette a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon Wear W5 Gen 2 nella potenziata versione “Accelerated” (frequenze di clock più elevate per CPU e GPU), con co-processore Cortex-M55 pensato per gestire alcune funzioni. Al suo fianco trovano posto 3 GB di SDRAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Il display Actua 360 è un LTPO AMOLED da 1,3 o 1,5 pollici (320 ppi) con luminosità fino a 3.000 nit e refresh rate variabile da 1 Hz a 60 Hz, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5 (custom 3D).

A livello di connettività sono disponibili LTE (sulla versione dedicata), Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, UWB, NFC per i pagamenti in mobilità e un sistema GPS (dual-band) migliorato. La batteria è da 332 mAh (41 mm) o da 465 mAh (45 mm).

I prezzi di listino italiani: Pixel 11: 12-256 GB – 999 euro 12-512 GB – 1129 euro

Pixel 11 Pro: 12-256 GB – 1199 euro 16-512 GB – 1329 euro 16 GB – 1 TB – 1589 euro

Pixel 11 Pro XL: 12-256 GB – 1399 euro 16-512 GB – 1529 euro 16 GB – 1 TB – 1789 euro

Pixel Watch 5: 41 mm Wi-Fi – 419 euro 41 mm LTE – 519 euro 45 mm Wi-Fi – 449 euro 45 mm LTE – 549 euro



Le offerte del Google Store tra bundle e supervalutazione con trade-in

Su tutta la serie Google Pixel 11 è attiva fino al 1° settembre 2026 l’iniziativa di permuta dell’usato con bonus di 200 o di 400 euro.

Le proposte più convenienti sono quelle riguardanti Google Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, modelli che possono contare su un rimborso fino a 980 euro con la permuta idonea di uno smartphone, con inclusi 400 euro di buono extra. 400 euro è il minimo della valutazione: dando in permuta uno smartphone dal valore superiore allo zero, riceverete una valutazione più alta, fino a un massimo di 980 euro in totale. Con quest’ultima, potete dunque acquistare Pixel 11 Pro a partire da 219 euro e Pixel 11 Pro XL a partire da 419 euro.

Vista la differenza di prezzo tra i modelli, risulta meno conveniente la proposta per Google Pixel 11: in questo caso il rimborso arriva fino a 780 euro, con inclusi 200 euro di buono extra. Vengono accettati non solo smartphone Google, ma anche di altri brand come Samsung, Apple, OnePlus, Xiaomi e così via. Naturalmente i valori di permuta dei vari dispositivi possono variare in base alle condizioni dell’usato, all’anno e alla configurazione.

Sempre fino al 1° settembre 2026 è attiva la promozione per il bundle con Google Pixel Watch 5. Acquistando lo smartwatch insieme a Google Pixel 11, Pixel 11 Pro o Pixel 11 Pro XL potete ottenere uno sconto di 90 euro sulla versione LTE da 45 mm (scendendo da 549 euro a 459 euro).

Se siete interessati o volete dare un’occhiata in più non vi resta che seguire i link qui in basso.