Torniamo ad occuparci di un fastidioso problema lamentato da diversi possessori di Samsung Galaxy S26 Ultra: ci riferiamo alla comparsa di una tinta rossastra al centro dello schermo.

Il produttore coreano ha riconosciuto il bug, confermando che si trattava di un problema software e non di un difetto hardware, fornendo agli utenti una soluzione temporanea che prevedeva la calibrazione dei colori dello schermo presso un centro di assistenza.

Ebbene, in queste ore è arrivata un’importante novità.

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Risolto il problema di Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung ha anche affermato che una soluzione definitiva sarebbe arrivata tramite un aggiornamento software, notizia che è stata accolta con grande soddisfazione dai possessori di questo smartphone.

L’azienda coreana, tuttavia, non ha specificato quando avrebbe rilasciato il nuovo firmware contenente la correzione ma proprio in queste ore la situazione è iniziata a cambiare, in quanto il team di Samsung ha fornito maggiori dettagli sulla possibile data di rilascio dell’aggiornamento.

Attraverso un post sul forum ufficiale, il colosso coreano ha reso noto che il fix per il problema della tinta rossastra al centro dello schermo di Samsung Galaxy S26 Ultra sarà implementato nel prossimo aggiornamento software, aggiungendo che tale update arriverà dopo il rilascio della versione interna con firmware ZH3, previsto per il 20 agosto.

Il produttore coreano ci ha tenuto a precisare che l’aggiornamento non sarà disponibile per tutti il 20 agosto ma che tale data è quella da prendere come punto di riferimento per l’avvio dell’implementazione.

In sostanza, i possessori di Samsung Galaxy S26 Ultra che hanno riscontrato il problema allo schermo possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo: a breve sarà disponibile l’attesa soluzione definitiva.