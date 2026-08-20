Il debutto sul mercato della tanto attesa famiglia Google Pixel 11 accende immediatamente la competizione tra i grandi store, e MediaWorld risponde subito con una promozione di lancio aggressiva. Da oggi è infatti possibile acquistare i nuovissimi Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL sfruttando una combinazione tra codice coupon a carrello e ricchi bonus di Extra Valutazione sull’usato, capaci di far risparmiare fino a 450 euro complessivi rispetto ai listini ufficiali. Un’occasione d’oro per mettere le mani sui nuovi cameraphone di Mountain View equipaggiati con il processore Tensor G6 e il sistema operativo Android 17. Vediamo nel dettaglio come funziona l’iniziativa e le modalità per riscattare lo sconto prima del ritiro in negozio.

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Come Funziona la Promo MediaWorld: Coupon ed Extra Valutazione

La promozione è strutturata per premiare chi decide di dare in permuta il proprio vecchio smartphone o tablet al momento del passaggio alla nuova generazione Pixel.

1. Codice Coupon NEWPIXEL50: Inserendo il codice NEWPIXEL50 nel carrello online di MediaWorld, otterrete subito uno sconto fisso di 50€ sul totale.

Inserendo il codice nel carrello online di MediaWorld, otterrete subito uno sconto fisso di sul totale. 2. Extra Valutazione Usato (Trade-In): Portando in permuta un dispositivo idoneo presente nella lista ufficiale del portale Trade-In MediaWorld, riceverete un bonus extra cash garantito che si aggiunge al valore effettivo del vostro usato: +200€ di Extra Valutazione acquistando Google Pixel 11 +300€ di Extra Valutazione acquistando Google Pixel 11 Pro +400€ di Extra Valutazione acquistando Google Pixel 11 Pro XL

Portando in permuta un dispositivo idoneo presente nella lista ufficiale del portale Trade-In MediaWorld, riceverete un che si aggiunge al valore effettivo del vostro usato: 3. Ritiro e Pagamento in Negozio: Per applicare il bonus di extra valutazione e consegnare il vecchio terminale, la promozione è valida selezionando la modalità di pagamento e ritiro in punto vendita.

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Google Pixel 11, 11 Pro e 11 Pro XL: Le novità della nuova generazione

La nuova gamma 2026 di Google segna un balzo prestazionale importante, integrando il nuovo chip Tensor a 3 nanometri e un’architettura fotografica potenziata con funzionalità AI generative locali avanzate.

1. Google Pixel 11 (749€ invece di 999€)

Il punto d’accesso alla nuova linea scende a 749€ (risparmio di 250€ combinando coupon ed extra valutazione). Offre un display Actua OLED a 120Hz, una nuova camera bar riprogettata, batteria maggiorata a ricarica rapida e tutta la fluidità dell’esperienza Pixel stock con 7 anni di aggiornamenti software garantiti.

2. Google Pixel 11 Pro (849€ invece di 1.199€)

Per chi cerca il massimo della qualità fotografica in un corpo compatto, il Pixel 11 Pro tocca quota 849€ (ben 350€ di sconto totale). Sfoggia un display Super Actua LTPO ultra-luminoso, tripla fotocamera posteriore con sensore teleobiettivo periscopico 5x e supporto alla registrazione video 8K con Video Boost.

3. Google Pixel 11 Pro XL (949€ invece di 1.399€)

Il modello di punta della gamma abbatte il listino di ben 450 euro posizionandosi a 949€. Un vero gigante multimediale dotato di display generoso, autonomia estesa, velocità di ricarica superiore e scocca ultra-resistente in alluminio riciclato e vetro Gorilla Glass Victus 2.

Riepilogo Offerte Google Pixel 11 su MediaWorld

Ecco i collegamenti diretti per bloccare il vostro dispositivo con il coupon prima di effettuare il ritiro in negozio:

・Google Pixel 11 (200€ di Extra Valutazione) 💰 Offerta: 749€ invece di 999€ ✂️ Usa il coupon: NEWPIXEL50 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bekm ・Google Pixel 11 Pro (300€ di Extra Valutazione) 💰 Offerta: 849€ invece di 1.199€ ✂️ Usa il coupon: NEWPIXEL50 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bekn ・Google Pixel 11 Pro XL (400€ di Extra Valutazione) 💰 Offerta: 949€ invece di 1.399€ ✂️ Usa il coupon: NEWPIXEL50 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/beko

La combinazione tra il codice NEWPIXEL50 e i generosi bonus di supervalutazione fino a 400€ rende l’offerta MediaWorld la soluzione più conveniente in assoluto per passare fin da subito alla serie Google Pixel 11. Se possedete un vecchio dispositivo compatibile da dare in permuta, vi consigliamo di avviare subito la procedura online per bloccare il prezzo e scegliere il punto vendita più comodo per il ritiro.

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