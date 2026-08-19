Un mese non particolarmente pieno finora per quanto riguarda gli aggiornamenti: in queste ore sono comunque in distribuzione novità in casa Samsung, con il coinvolgimento di Samsung Galaxy XCover7, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e Galaxy Buds3 Pro, e in casa Motorola, con la beta di Android 17 che (finalmente) sbarca su Motorola Edge 50 Ultra. Andiamo a scoprire tutte le novità.

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Novità aggiornamento Samsung Galaxy XCover7

Iniziamo da Samsung Galaxy XCover7, che sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di agosto 2026: lo smartphone rugged sta accogliendo un nuovo aggiornamento a partire da alcuni Paesi asiatici, attraverso il firmware G556BXXSIEZH2. Come specificato da Samsung nel suo consueto bollettino di sicurezza, le patch di questo mese vanno a correggere 39 vulnerabilità CVE, cioè comuni al sistema operativo Android (di cui 8 di livello critico), e 18 vulnerabilità SVE (specifiche per i dispositivi Samsung e la One UI).

Questo mese Samsung sta un po’ ritardando la consueta distribuzione delle patch di sicurezza: il lancio di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 e i lavori sulla One UI 9.0 (tuttora in beta solo sulla serie Galaxy S26 e in versione stabile solo sui pieghevoli appena citati) potrebbero aver influito. Probabilmente il produttore sudcoreano rimedierà nei prossimi giorni, sempre che non decida di passare direttamente alle patch di settembre.

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Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic

Aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic: entrambi gli smartwatch Wear OS stanno accogliendo le patch di sicurezza di agosto 2026 a partire dalla Corea del Sud. In rollout nel Paese vengono segnalati i firmware R870XXS2JZG3 e R890XXS2JZG3, che non sembrano integrare particolari novità oltre a quelle di sicurezza.

Come detto più su, le patch di agosto di Samsung includono la correzione a più di 50 vulnerabilità, anche se solo un parte riguarda Wear OS. Per il resto la casa di Seoul potrebbe aver integrato bugfix e perfezionamenti di stabilità, ma il changelog non entra nel merito.

È probabile che l’aggiornamento si allarghi nel giro di pochi giorni: potrebbe arrivare in Italia entro questa settimana, o al massimo durante la prossima.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds3 Pro

Novità in arrivo anche per Samsung Galaxy Buds3 Pro: le cuffie wireless stanno ricevendo a livello globale l’aggiornamento alla versione R630XXU0AZG2, che richiede un download di poco oltre gli 8 MB. Il changelog parla esclusivamente di miglioramenti nel comportamento delle cuffie, dunque si tratta di qualche bugfix o semplice di perfezionamenti di stabilità.

L’update dovrebbe essere in rollout a livello globale, ma non è detto che abbia già raggiunto le vostre Galaxy Buds3 Pro. Nel caso, non vi resta che attendere qualche giorno.

Novità aggiornamento beta per Motorola Edge 50 Ultra

A distanza di mesi dall’apertura delle registrazioni ai test di Android 17, finalmente Motorola Edge 50 Ultra accoglie la prima versione beta di Android 17. L’aggiornamento richiede un download molto corposo (oltre i 5 GB), e in base a quanto segnalato su Reddit arriva con la versione A171UVH.42 e le patch di sicurezza di agosto 2026.

Il changelog è decisamente avaro di novità, visto che cita solamente le patch di sicurezza e generici miglioramenti di stabilità. Come sappiamo, però, l’aggiornamento ad Android 17 di Motorola porta con sé diversi cambiamenti: tra questi possiamo citare nuove icone per la barra di stato, un rinnovato centro di controllo, diverse opzioni di personalizzazione inedite, un menu impostazioni ridisegnato, un nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato dalla stessa casa alata, i Live Updates intorno al foro per la fotocamera anteriore, nuovi stili per l’orologio della schermata di blocco, rinnovate gesture e non solo. A tutto questo si aggiungono ovviamente i vari cambiamenti previsti da Google.

Motorola ha avviato il programma beta di Android 17 su diversi dispositivi, tra cui Motorola Signature, Motorola Moto G57 Power e Motorola Edge 70. Il produttore ha anche pubblicato la lista dei modelli che saranno aggiornati ad Android 17.

Come aggiornare i dispositivi Samsung e Motorola

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy XCover7 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”. Potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.

Per controllare l’arrivo di novità su Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic potete accedere all’app Galaxy Wearable dal vostro smartphone (accoppiato con lo smartwatch), seguire il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa” e selezionare “Installa ora”. Per le cuffie Galaxy Buds3 Pro potete aprire le impostazioni dello smartphone a cui sono associate (se è un Samsung), selezionarle in cima alla lista e quindi seguire il percorso “Impostazioni auricolari > Aggiornam. software auricolari“. Se invece non avete uno smartphone Samsung, dovete passare dall’app Galaxy Wearable.

Per quanto riguarda Motorola Edge 50 Ultra, l’aggiornamento ad Android 17 è esclusivamente disponibile per gli utenti che si erano registrati al programma beta.