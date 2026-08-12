L’ultimo Digital Market Index Report di Sensor Tower ci offre un’interessante indicazione delle app e dei giochi del momento, considerando sia Android sia iOS. Nel report possiamo scoprire non solo quali sono state le app più scaricate nel secondo trimestre 2026 (aprile-giugno), ma anche quali sono state le più redditizie, quali sono cresciute di più rispetto al precedente trimestre e persino l’andamento della spesa pubblicitaria digitale.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Scopriamo quali sono state le app e i giochi più popolari in Italia nel Q2 2026

Nel suo report trimestrale sull’economia digitale, Sensor Tower analizza tutti i trend in ambito mobile, web, media retail e pubblicità digitale, con l’aiuto dei grafici. In questo caso ci soffermiamo sulla sezione riguardante le applicazioni, che ci permette di scoprire quali sono state quelle più scaricate, quelle più redditizie (acquisti in-app) e quelle che sono cresciute maggiormente tra il primo e il secondo trimestre di quest’anno, dando anche un’occhiata all’andamento delle spese pubblicitarie riguardanti i principali servizi. Il tutto con uno sguardo specifico al mercato digitale italiano.

Tra le “Top Apps” del secondo trimestre 2026, ossia le app più scaricate in Italia tra aprile e giugno tra Google Play Store e App Store, troviamo un podio con Google Gemini, CieID e ChatGPT: a seguire Meta AI, Shop (l’app di Shopify), Claude, TikTok, Poste Italiane, Revolut e CapCut. Ci sono stati importanti miglioramenti in classifica soprattutto per Claude (22 posizioni guadagnate), Meta AI e TikTok (12 posizioni guadagnate), mentre scendono leggermente l’app delle Poste (4 posizioni perse), Revolut e CapCut (una posizione persa).

La situazione cambia drasticamente nella classifica dei ricavi degli acquisti in-app: in Italia, in questo Q2 2026 troviamo in testa Google One, TikTok e ChatGPT, seguiti da Tinder, Amazon, Disney+, DAZN, Amazon Prime Video, CapCut e LinkedIn. Anche in questo caso la classifica tiene conto sia di Android (Google Play Store) sia di iOS (App Store).

Rispetto al precedente trimestre (gennaio-marzo 2026), tra le app più cresciute nel numero di download in Italia abbiamo Meta AI, seguita sul podio da Claude e da PDF Reader. Completano la top 10 il sempre presente TikTok, e quindi DRIV& (app per partecipare ai programmi fedeltà in alcuni distributori di carburante), BPER, Fantamondiale, PDF Jumper – Read PDF, Recovery Lost Photos & Videos e Bump – real life in happening.

Nella classifica delle app più cresciute nello stesso periodo per quanto riguarda i ricavi troviamo in testa Claude, Grok AI e Navionics Boating, seguite da WePlay, Telegram, PictureThis, Strava, PURE: Open-Minded Dating App, NetShort e komoot. Per quanto riguarda l’AI, sebbene ChatGPT mantenga un dominio assoluto con una quota di fatturato del 60%, gli assistenti virtuali concorrenti Claude, Grok e Gemini hanno registrato un bel boom, crescendo ciascuno di almeno 7 volte su base annua.

Diamo anche un’occhiata ai giochi: i più scaricati nel Q2 2026 in Italia sono WePlay, Vita Mahjong e il sempreverde Fortnite, seguiti da Brawl Stars, Arrows Puzzle Escape, Splash – Impostor Game, Roblox, Block Blast!, Royal Kingdom e Arrows GO!. Per i ricavi degli acquisti in-app i primi tre posti sono occupati da Coin Master, Brawl Stars e Candy Crush Saga: completano quindi la top 10 Royal Match, Gossip Harbor, Gardenscapes, MONOPOLY GO!, Last War: Survival, Royal Kingdom e Homescapes: Match 3 Games.

Diamo come promesso uno sguardo anche alle spese pubblicitarie: in Italia, rispetto allo scorso anno, in questo trimestre sono cresciute le spese per tutti i principali servizi, tra Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,, Snapchat, Pinterest, Reddit e le app mobile. In particolare, gli aumenti anno su anno più alti sono di TikTok (+49,6%), Pinterest (+48,8%) e Reddit (+33,8%), ma spiccano anche Instagram (+26,3%), le app mobile (+23,9%) e Facebook (+20,1%).

Se siete interessati potete richiedere il report completo Q2 2026 Digital Market Index Report di Sensor Tower a questo link. Vi aspettavate i risultati visti nei grafici? Quante di quelle app avete installato sul vostro smartphone Android?