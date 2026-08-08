Google continua a lavorare dietro le quinte per ultimare i preparativi in vista dell’evento di lancio dei nuovi dispositivi che arriveranno tra pochi giorni: oltre agli smartphone della gamma Pixel 11 e al tracker Pixel Tag, il colosso di Mountain View presenterà Google Pixel Watch 5.

Lo smartwatch, che debutterà con a bordo Wear OS 7 (su base Android 17) e tutte le sue novità, potrà vantare anche un nuovo design per le icone di alcune app di sistema. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google sistema gli ultimi dettagli con vista su Pixel Watch 5

A cavallo tra il 12 e il 13 agosto 2026, dato che l’evento di lancio avrà inizio quando qua in Italia sarà appena scoccata la mezzanotte del 13 agosto, Google presenterà ufficialmente tutti i nuovi prodotti della gamma 2026, incluso Google Pixel Watch 5.

Dello smartwatch conosciamo ormai vita, morte e miracoli grazie ai numerosi leak della vigilia e ieri è arrivato il primo video teaser ufficiale con cui il colosso di Mountain View ha preso in giro tutti quei produttori di smartwatch, a partire da Apple, che propongono smartwatch con cassa quadrata o rettangolare che non richiamano il classico design circolare da orologio.

Abbiamo recentemente avuto modo di ammirare anche le prime schermate del software che girerà sullo smartwatch, il primo Pixel Watch a debuttare sul mercato con Wear OS 7, e nelle ultime ore è emerso che Big G ha iniziato a distribuire piccole novità estetiche anche sui modelli precedenti ma proprio in vista del lancio del modello 2026.

Cambiano le icone di alcune app di sistema

Stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, Google ha avviato la distribuzione di nuove icone per le app di sistema Orologio, Cronometro e Timer, affinando ulteriormente le versioni introdotte a settembre 2025 (protagoniste nella seguente galleria d’immagini).

Tra le nuove icone, protagoniste invece nella galleria sottostante, quella a subire il cambiamento più evidente è quella dell’app Orologio: schema di colori più scuro ma ancora gradiente, lancette alle 10:10, forme fortunatamente meno goffe.

L’icona dell’app Cronometro cambia sostanzialmente i colori rispetto alla versione precedente, quasi come se li scambiasse di posto, mentre quella dell’app Timer si limita a diventare leggermente più scura.

Il 2026 è stato un anno molto importante per Google sul fronte delle icone: rimanendo su Pixel Watch, il colosso di Mountain View ha portato sui suoi smartwatch la nuova icona dell’app ECG; ampliando il raggio d’azione, a fine maggio è arrivato il redesign per tutte le app della suite Workspace.