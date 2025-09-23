In questi mesi il team di sviluppatori di Google è impegnato nell’introduzione di elementi basati sul linguaggio di design Material 3 Expressive nei vari servizi e applicazioni che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva dall’app Google Orologio per i dispositivi basati su Wear OS.

E così il sistema operativo di Google pensato per i dispositivi indossabili può ora contare su delle nuove icone per le applicazioni Sveglia, Cronometro e Timer.

Piccole novità grafiche per alcune app su Wear OS

Iniziando dall’applicazione Sveglia, il team di sviluppatori ha deciso di passare dalla precedente icona con prevalenza del colore giallo ad una che presenta un orologio con un design un po’ più realistico e gli elementi di colorazione blu. Ecco a confronto la precedente e la nuova versione:

Passando all’applicazione Cronometro, si va da un’icona rossa ad un’altra con gli elementi blu su sfondo bianco ed un design che, nel complesso, ricorda quello già visto anche per la nuova app Sveglia.

Per quanto riguarda il Timer, infine, gli sviluppatori hanno sostituito la precedente icona a prevalenza celeste con una che presenta il medesimo design della altre due, con uno sfondo bianco ed una clessidra in blu e viola.

Queste nuove icone sono in fase di implementazione con la versione 6.10.51.7x dell’app Google Orologio per Wear OS.

