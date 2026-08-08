La gamma Motorola Edge 70 è destinata ad allargarsi: abbiamo già avuto modo di conoscere il modello standard Motorola Edge 70 (in copertina), ma anche Edge 70 Fusion, Edge 70 Pro, Edge 70 Pro+ e ancora più di recente Edge 70 Max. In arrivo c’è anche Motorola Edge 70 Neo, che proprio in queste ore è protagonista di alcuni render che ci mostrano il presunto design, il sistema di fotocamere e le varie colorazioni.

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Motorola Edge 70 Neo sta arrivando: trapelate le prime immagini

Motorola Edge 70 Neo è il prossimo modello della gamma della casa alata: il suo nome è emerso di recente tra quelli dei modelli coinvolti nel programma beta di Android 17 in India, anche se lo smartphone non è stato ancora ufficializzato. In queste ore sono emerse alcune interessanti immagini che ci permettono di scoprire come dovrebbe essere il design.

I render mostrano un Motorola Edge 70 Neo con un display circondato da cornici sottili (forse con bordi 2.5D) e una fotocamera anteriore integrata nello schermo tramite foro. Nella parte posteriore spicca ovviamente il modulo fotografico con angoli smussati, con quattro “oblò” disposti a formare un quadrato: tre sembrano includere obiettivi fotografici, mentre il quarto un flash LED; all’esterno di quest’ultimo, è possibile intravedere le diciture “200 MP“, “Ultra HDR” e “OIS” (stabilizzazione ottica dell’immagine), che dovrebbero essere riferite al sensore principale.

In generale il design è in linea con quello degli altri componenti della gamma, con le dovute differenze relative ai sensori fotografici e alla loro quantità. Seguendo quanto anticipato dalle immagini, Edge 70 Neo dovrebbe arrivare in almeno quattro colorazioni: i render mostrano varianti verde scuro, azzurro, verde oliva e una sorta di rosa pallido, con texture diverse sui pannelli posteriori. Al centro non manca il classico logo Motorola.

Vista l’apparizione nel suddetto elenco dei modelli inclusi nella beta di Android 17, è probabile che Motorola Edge 70 Neo possa essere presentato ufficialmente da un momento all’altro. Per ora, le indiscrezioni collegano questo nuovo modello all’Edge (2026) lanciato in Nord America nel mese di giugno: quest’ultimo è dotato di un display AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, del SoC MediaTek Dimensity 7450, di una tripla fotocamera e di una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 60 W.

È possibile che i due modelli possano avere effettivamente caratteristiche in comune, ma per tutti i dettagli dovremo aspettare il lancio di Motorola Edge 70 Neo. L’attesa non dovrebbe essere troppo lunga.

In copertina Motorola Edge 70