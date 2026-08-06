In attesa della presentazione ufficiale di Google Pixel Watch 5, in Rete si continuano a susseguire le anticipazioni relative al nuovo smartwatch del colosso di Mountain View, che praticamente ad oggi non ha più segreti.

L’ennesimo contributo dedicato a chi è impaziente di scoprire la nuova generazione di smartwatch di Google è arrivata nelle scorse ore dal popolare leaker evleaks, che ha pubblicato una galleria di immagini ufficiali, probabilmente quelle che saranno usate dall’azienda statunitense per la sua campagna promozionale.

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Le nuove immagini di Google Pixel Watch 5

Per quanto riguarda il design, il colosso di Mountain View ha deciso di riproporre integralmente quello del modello della precedente generazione e, pertanto, non bisogna attendersi novità, così come viene confermato anche dalle immagini diffuse da evleaks:

Inoltre, Google nella campagna promozionale proverà a mettere in risalto le potenzialità dello smartwatch come assistente per i propri allenamenti e il monitoraggio della salute.

Queste dovrebbero essere le principali caratteristiche del nuovo smartwatch di Google:

Dimensioni cassa: 41 mm o 45 mm

Spessore: 12,3 mm

Peso: 31 grammi (41 mm) o 36,7 grammi (45 mm)

Materiali: cassa in alluminio, plastica, vetro

Materiale cinturino: HNBR (evoluzione del fluoroelastomero)

Certificazioni: IP68 e 5 ATM

Display: Actua 360 Display (LTPO AMOLED) da 320 ppi Refresh rate adattivo da 1 Hz a 60 Hz Always-on Display con luminosità minima da 1 nit Luminosità di picco a 3.000 nit Protezione con vetro curvo Corning Gorilla Glass 5

Audio: speaker e microfono integrati

SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 “Accelerated” (4 nm) Co-processore: Cortex-M55

Memorie: 3 GB (SDRAM) + 64 GB (eMMC)

Reti mobili: 4G LTE (solo versione dedicata)

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS dual-band, SOS via satellite

Sensori: bussola, altimetro, accelerometro a tre assi, giroscopio, luce ambientale, barometro, magnetometro

Sensori per monitoraggio: SpO2, sensori elettrici per ECG, sensore ottico multi-percorso per frequenza cardiaca, cEDA (conduttanza della pelle) per monitoraggio della risposta del corpo, temperatura della pelle

Batteria: Li-Ion da 332 mAh (41 mm) o 465 mAh (45 mm) Autonomia da 30 ore con AOD e da 48 ore con risparmio energetico (41 mm) Autonomia da 40 ore con AOD e da 72 ore con risparmio energetico (45 mm) Ricarica tramite Quick Charge Dock

Sistema operativo: Wear OS 7.0 (su base Android 17) Gemini Intelligence



Le altre immagini condivise da evleaks sono dedicate ad alcune delle più importanti funzionalità che Google Pixel Watch 5 sarà in grado di garantire agli utenti che desiderano sfruttarlo per tenere sotto controllo la propria salute e monitorare gli allenamenti. Nella seguente galleria è possibile vedere il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, la rilevazione di un battito cardiaco irregolare, il monitoraggio del sonno e la possibilità di sfruttare Gemini per avere approfondimenti sulla propria salute.

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Infine, ecco anche i cinturini ufficiali tra i quali gli utenti potranno scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla notte tra il 12 e il 13 agosto per la presentazione ufficiale dello smartwatch mentre l’esordio sul mercato dovrebbe essere in programma per il 20 agosto.