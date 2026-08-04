In occasione dell’evento Made by Google che si svolgerà la prossima settimana, Google presenterà ufficialmente lo smartwatch Google Pixel Watch 5 assieme agli smartphone Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold e alla sorpresa Pixel Tag.

Sugli smartphone sappiamo ormai praticamente ogni cosa (questa mattina abbiamo riportato un ulteriore leak con protagonista il modello Pro XL) ma anche dello smartwatch non possiamo lamentarci in termini di indiscrezioni (persino sui prezzi) e materiale trapelato. Due nuovi leak diffusi nelle ultime ore fanno luce sugli ultimi dettagli ancora nascosti dello smartwatch, permettendoci di avere un quadro completo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Pixel Watch 5 a nudo: la macchina dei leak non si ferma

Google Pixel Watch 5 non ha più segreti. Finora avevamo avuto modo di conoscere il listino prezzi, le immagini render in tutte le colorazioni (poi sono arrivate anche quelle da più angolazioni), alcune indicazioni sulle specifiche e le prime immagini del software ma ora il quadro è decisamente più completo.

Come anticipato in apertura, sono recentemente stati diffusi nuovi leak che mettono a luce qualsiasi segreto sullo smartwatch: il primo, targato Dealabs Magazine, ci permette di scoprire le specifiche tecniche complete dello smartwatch; il secondo, diffuso dal portale mymobiles in collaborazione col leaker @OnLeaks, ci permette di carpire informazioni dal materiale pubblicitario che accompagnerà lo smartwatch.

Cosa cambia dal modello 2025

Il Pixel Watch del 2026 sarà sostanzialmente identico a quello del 2025. Dal punto di vista del design, l’unica novità sembra essere rappresentata dalla colorazione Satin Pyrite (che prende il posto del Moonstone) e dal cinturino “base” che arriva alla seconda generazione e cambia materiale, passando dal fluoroelastomero a un materiale chiamato HNBR.

Sotto al cofano, invece, le novità dovrebbero essere sostanzialmente tre: batteria maggiorata di qualche mAh (da 325 mAh a 332 mAh per il modello da 41 mm, da 455 mAh a 465 mAh per il modello da 45 mm), senza stravolgimenti sul fronte dell’autonomia e della ricarica.

A differenza di quanto suggerito da alcuni leak di inizio anno, su Pixel Watch 5 non arriverà lo Snapdragon Wear Elite: il SoC rimarrà lo stesso Snapdragon Wear Gen 2 del modello 2025, affiancato dal co-processore Cortex-M55, con l’unica differenza che sta nel suffisso Accelerated che dovrebbe implicare CPU e GPU a frequenze leggermente superiori.

La terza e ultima differenza riguarda le memorie: da 2 GB di RAM, Google avrebbe deciso di passare a 3 GB di RAM e ciò potrebbe fare molto comodo in ottica Gemini Intelligence, le potenzialità agenziali di Gemini disponibili con Wear OS 7; per quanto concerne lo spazio di archiviazione, si passa da 32 GB a 64 GB.

Cosa resta uguale al modello 2025

Dimensioni, modelli, comparto connettività, comparto audio, sensoristica di base, sensoristica per il monitoraggio di sport e salute e persino il display rimarranno quindi gli stessi che abbiamo già conosciuto sul modello 2025.

Google Pixel Watch 5 può quindi essere visto come un aggiornamento minore di Pixel Watch 4 con l’obiettivo principale di affinare qualcosina sul fronte dell’autonomia (ma l’irrisorio aumento della capacità potrebbe essere legato al SoC più energivoro per via delle frequenze di clock più elevate) e di offrire maggiore RAM e spazio di archiviazione per l’era dell’intelligenza artificiale agentica dal polso.

Il materiale pubblicitario completa il quadro

A proposito di IA agentica, o comunque di Gemini Intelligence, il materiale stampa diffuso da mymobiles (immagini della galleria sottostante) ci aiuta a comprendere quali saranno le peculiarità di Google Pixel Watch 5 che verranno evidenziate dal colosso di Mountain View.

Partiamo proprio da Gemini Intelligence, un “assistente personale e proattivo” che consentirà all’orologio di anticipare ciò di cui l’utente ha bisogno e fornire informazioni utili al momento giusto. Questa potenzialità sarà ovviamente disponibile su entrambe le varianti dello smartwatch (prima e seconda immagine).

Andando oltre, la terza immagine racconta del display dello smartwatch che, come anticipato poco sopra, rimane lo stesso del modello 2025: si tratta di un Actua 360 protetto da Gorilla Glass. Viene inoltre menzionata un’autonomia da 40 ore, segno che la grafica fa riferimento al modello da 45 mm (si scende a 30 ore per il modello da 41 mm).

Quarta, quinta e sesta immagine fanno riferimento al monitoraggio del sonno e, più in generale, della salute. Si parte con Morning Insights (Riepilogo mattutino), funzione che offre indicatori della salute, punteggio di prontezza, riepilogo del sonno e meteo giornaliero. Si passa poi al tracciamento del sonno, definito come il più accurato mai messo a disposizione su un Pixel Watch. Si chiude con il tracciamento della salute, con focus sulla funzionalità Loss of Pulse Detection (“Rilevamento di assenza di battito”) che ha debuttato con Pixel Watch 3.

La settima immagine offre una panoramica sui cinturini, mentre l’ottava parla del contenuto della confezione di vendita che include smartwatch, cinturino nelle misure S ed L, basetta di ricarica (USB-C). Curiosamente l’ultima immagine riguarda invece Pixel 11 e parla di autonomia e potenzialità di ricarica dello smartphone.

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Specifiche tecniche di Google Pixel Watch 5

Di seguito riportiamo le presunte specifiche tecniche di Google Pixel Watch 5.

Dimensioni cassa: 41 mm o 45 mm

o Spessore: 12,3 mm

Peso: 31 grammi (41 mm) o 36,7 grammi (45 mm)

(41 mm) o (45 mm) Materiali: cassa in alluminio , plastica , vetro

, , Materiale cinturino: HNBR (evoluzione del fluoroelastomero)

(evoluzione del fluoroelastomero) Certificazioni: IP68 e 5 ATM

e Display: Actua 360 Display (LTPO AMOLED) da 320 ppi Refresh rate adattivo da 1 Hz a 60 Hz Always-on Display con luminosità minima da 1 nit Luminosità di picco a 3.000 nit Protezione con vetro curvo Corning Gorilla Glass 5

(LTPO AMOLED) da Audio: speaker e microfono integrati

e integrati SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 “Accelerated” (4 nm) Co-processore: Cortex-M55

(4 nm) Memorie: 3 GB (SDRAM) + 64 GB (eMMC)

(SDRAM) + (eMMC) Reti mobili: 4G LTE (solo versione dedicata)

(solo versione dedicata) Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 6.0 , NFC , UWB , GPS dual-band , SOS via satellite

, , , , , Sensori: bussola , altimetro , accelerometro a tre assi , giroscopio , luce ambientale , barometro , magnetometro

, , , , , , Sensori per monitoraggio: SpO2 , sensori elettrici per ECG , sensore ottico multi-percorso per frequenza cardiaca , cEDA (conduttanza della pelle) per monitoraggio della risposta del corpo , temperatura della pelle

, , , (conduttanza della pelle) per monitoraggio della , Batteria: Li-Ion da 332 mAh (41 mm) o 465 mAh (45 mm) Autonomia da 30 ore con AOD e da 48 ore con risparmio energetico (41 mm) Autonomia da 40 ore con AOD e da 72 ore con risparmio energetico (45 mm) Ricarica tramite Quick Charge Dock

da (41 mm) o (45 mm) Sistema operativo: Wear OS 7.0 (su base Android 17) Gemini Intelligence

(su base Android 17)

Immagini render di Google Pixel Watch 5

Colorazione Matte Black con cinturino Volcanic Black

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Colorazione Polished Silver con cinturino Mist

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Colorazione Satin Pyrite con cinturino Olive

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Colorazione Champagne Gold con cinturino Peach Pink

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Quando arriverà e quanto costerà Google Pixel Watch 5?

Tutti gli esponenti della prossima gamma Pixel verranno presentati ufficialmente il 12 agosto 2026 a New York: l’evento inizierà quando dalle nostre parti, ovviamente a causa del fuso orario, sarà appena scattata la mezzanotte del 13 agosto 2026.

Di seguito riportiamo il listino prezzi completo per l’Europa (tra parentesi trovate il prezzo italiano di Pixel Watch 4 a parità di configurazione) di Google Pixel Watch 5:

Modello da 41 mm – colorazioni Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite, Champagne Gold Solo Wi-Fi al prezzo di 419 euro (399 euro, +20 euro) Wi-Fi + 4G/LTE al prezzo di 519 euro (499 euro, +20 euro)

– colorazioni Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite, Champagne Gold Modello da 45 mm – colorazioni Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite Solo Wi-Fi al prezzo di 449 euro (449 euro, +0 euro) Wi-Fi + 4G/LTE al prezzo di 549 euro (549 euro, +0 euro)

– colorazioni Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite

Il listino prezzi, quindi, farà registrare aumenti ma non così gravi come previsto in precedenza. Inoltre, gli aumenti saranno concentrati esclusivamente sul modello da 41 mm, mentre quello da 45 mm manterrà lo stesso listino del modello 2025.

Capitolo disponibilità, lo smartwatch dovrebbe essere già pre-ordinabile dal giorno dell’evento, con le vendite effettive che dovrebbero avere inizio una settimana dopo, ovvero il 20 agosto 2026.