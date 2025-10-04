Dimenticatevi i soliti smartphone economici, anonimi e tutti uguali. CMF Phone 1, il primo dispositivo del sub-brand di Nothing, riscrive le regole della fascia bassa, unendo un design unico e personalizzabile a prestazioni che sfidano modelli ben più costosi. L’obiettivo di CMF by Nothing è chiaro: portare una ventata di aria fresca in un mercato saturo, offrendo un prodotto che non passa inosservato. Oggi, grazie a un’offerta lampo su AliExpress, il suo prezzo crolla a soli 134,99€, un’occasione che lo trasforma in un vero e proprio best buy. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così interessante e i termini di questa incredibile promozione.

CMF Phone 1: design iconico e prestazioni inaspettate

Il vero punto di rottura di CMF Phone 1 è il suo design. La scocca posteriore è pensata per essere intercambiabile e personalizzabile, con un sistema a viti che permette non solo di cambiare cover ma anche di agganciare accessori dedicati. È un approccio modulare che lo rende unico nel suo genere. Frontalmente, il dispositivo monta un eccellente display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e una luminosità di picco di ben 2000 nits, valori solitamente riservati a smartphone di fascia superiore che garantiscono una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto il cofano batte il processore MediaTek Dimensity 7300, un chipset a 4 nm che offre prestazioni fluide e reattive, surclassando i vecchi processori che affollano questa fascia di prezzo. Nella versione in offerta, è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile via microSD fino a 2 TB. L’autonomia è un altro punto di forza, grazie alla capiente batteria da 5000 mAh che, unita all’efficienza del processore, garantisce fino a due giorni di utilizzo. La ricarica rapida a 33W permette di ottenere il 50% di carica in circa 20 minuti. Il software è Nothing OS 2.6, basato su Android 14, che offre un’esperienza pulita, senza bloatware e con uno stile grafico minimale e riconoscibile. Il comparto fotografico si affida a un sensore principale Sony da 50 MP che regala scatti di buona qualità, soprattutto in condizioni di luce ottimali. Le uniche vere rinunce, necessarie per contenere il prezzo, sono la mancanza del chip NFC per i pagamenti contactless e un sistema audio mono.

Display : Super AMOLED 6,67″ 120 Hz, 2000 nits

: Super AMOLED 6,67″ 120 Hz, 2000 nits Processore : MediaTek Dimensity 7300 (4 nm)

: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) Memoria : 8 GB RAM / 256 GB storage (espandibile tramite MicroSD)

: 8 GB RAM / 256 GB storage (espandibile tramite MicroSD) Batteria : 5000 mAh con ricarica rapida 33W

: 5000 mAh con ricarica rapida 33W Fotocamera : Principale 50 MP

: Principale 50 MP Software: Nothing OS 2.6 (Android 14)

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa promozione rende CMF Phone 1 un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 219€, ma grazie all’offerta attuale su AliExpress, è possibile acquistarlo a soli 134,99€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 84€, con uno sconto che supera il 38% sul prezzo originale. La promozione si riferisce alla versione più performante, quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, rendendo l’affare ancora più vantaggioso. Per darvi un metro di paragone, lo stesso dispositivo è attualmente in vendita su Amazon a circa 164€, a dimostrazione della convenienza di questa specifica offerta. Trattandosi di una promozione su AliExpress, è consigliabile verificare i dettagli sulla spedizione e agire in fretta, poiché le scorte potrebbero essere limitate e il prezzo potrebbe risalire in qualsiasi momento.

