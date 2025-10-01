Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la campagna promozionale Choice Day che, come ogni mese, funge da “benvenuto” per il nuovo mese, in questo caso per il mese di settembre.

Questa promozione, già attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 settembre 2025 e che si protrarrà fino alle 23:59 di venerdì 5 settembre 2025, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

AliExpress “Choice Day” (ottobre 2025): tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di lunedì 1 settembre 2025 e fino alle 23:59 di venerdì 5 settembre 2025, sul portale di AliExpress torna un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch anche di marchi blasonati), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 75 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITCD02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITCD04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon ITCD07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon ITCD10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon ITCD15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 109 euro Coupon ITCD20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITCD35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 279 euro Coupon ITCD50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 389 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 389 euro Coupon ITCD65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 529 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 529 euro Coupon ITCD75 – per ottenere 75 euro di sconto su un ordine minimo di 659 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Choice Day – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre 2025 fino alle 23:59 di martedì 7 ottobre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Choice Day (ottobre 2025) – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartwatch come Samsung Galaxy Watch8, OnePlus Watch 3 e molto altro.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.