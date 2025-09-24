Durante l’evento Xiaomi tenutosi quest’oggi, il produttore non ha soltanto lanciato una serie di prodotti, come Xiaomi 15T e 15T Pro, REDMI Pad 2 Pro, i nuovi wearable, i nuovi dispositivi per la casa smart e la gamma di elettrodomestici Mijia. Ha anche svelato la tabella di marcia di HyperOS 3 per i suoi smartphone, tablet e non solo: vediamo quali sono i modelli coinvolti nel rollout e le tempistiche annunciate.
Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Motorola edge 60, 8/256 GB
50+50+10MP, 6.67'' pOLED 120Hz, Batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15
Ecco i modelli che si aggiorneranno a HyperOS 3 e le tempistiche globali
HyperOS 3 è la nuova versione del sistema operativo dei dispositivi Xiaomi, REDMI e POCO: tra i primi modelli a riceverla ci saranno proprio i nuovi arrivati, Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, e nelle prossime settimane si allargherà a tantissimi altri modelli, tra smartphone, tablet e non solo.
L’evento Far Closer di Xiaomi ha dato spazio anche all’annuncio della tabella di marcia di HyperOS 3 riguardante il mercato globale (qualche giorno fa avevamo visto la roadmap del mercato cinese), che andrà a completarsi entro la prossima primavera. Ecco dunque i modelli che accoglieranno l’aggiornamento a HyperOS 3 e le relative tempistiche:
TRA OTTOBRE E NOVEMBRE 2025
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro (Iron Man Edition compresa)
- POCO X7
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Watch S4 41 mm
- Xiaomi Smart Band 10 (incluse Glimmer e Ceramic Edition)
TRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro
- POCO M6
- POCO C75
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Pad 2
TRA DICEMBRE 2025 E MARZO 2026
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 14S
- REDMI Note 13 Pro+ 5G
- REDMI Note 13 Pro 5G
- REDMI Note 13 5G
- REDMI 15 5G
- REDMI 15C 5G
- REDMI 15C
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7 4G
- REDMI Pad SE 8.7
- POCO Pad
Questa dunque la lista dei dispositivi che riceveranno HyperOS 3 tramite aggiornamento da qui fino al mese di marzo 2026. Il vostro smartphone, tablet o wearable fa parte dei modelli qui sopra? Continuate a seguirci perché vi terremo al corrente dell’effettivo rilascio per i vari modelli Xiaomi, REDMI e POCO.