Durante l’evento Xiaomi tenutosi quest’oggi, il produttore non ha soltanto lanciato una serie di prodotti, come Xiaomi 15T e 15T Pro, REDMI Pad 2 Pro, i nuovi wearable, i nuovi dispositivi per la casa smart e la gamma di elettrodomestici Mijia. Ha anche svelato la tabella di marcia di HyperOS 3 per i suoi smartphone, tablet e non solo: vediamo quali sono i modelli coinvolti nel rollout e le tempistiche annunciate.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Ecco i modelli che si aggiorneranno a HyperOS 3 e le tempistiche globali

HyperOS 3 è la nuova versione del sistema operativo dei dispositivi Xiaomi, REDMI e POCO: tra i primi modelli a riceverla ci saranno proprio i nuovi arrivati, Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, e nelle prossime settimane si allargherà a tantissimi altri modelli, tra smartphone, tablet e non solo.

L’evento Far Closer di Xiaomi ha dato spazio anche all’annuncio della tabella di marcia di HyperOS 3 riguardante il mercato globale (qualche giorno fa avevamo visto la roadmap del mercato cinese), che andrà a completarsi entro la prossima primavera. Ecco dunque i modelli che accoglieranno l’aggiornamento a HyperOS 3 e le relative tempistiche:

TRA OTTOBRE E NOVEMBRE 2025

TRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025

TRA DICEMBRE 2025 E MARZO 2026

Questa dunque la lista dei dispositivi che riceveranno HyperOS 3 tramite aggiornamento da qui fino al mese di marzo 2026. Il vostro smartphone, tablet o wearable fa parte dei modelli qui sopra? Continuate a seguirci perché vi terremo al corrente dell’effettivo rilascio per i vari modelli Xiaomi, REDMI e POCO.