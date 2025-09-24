Assieme ai due smartphone che compongono la Xiaomi 15T Series, all’evento di lancio Xiaomi che si è svolto a Monaco di Baviera abbiamo conosciuto anche il nuovo REDMI Pad 2 Pro, nuova generazione del tablet a marchio REDMI che debuttò in Italia a maggio 2024.

Il nuovo modello è disponibile in tre versioni, “standard”, Matte Glass Version e 5G, che condividono le scocche e la quasi totalità delle specifiche tecniche, eccezion fatta per piccole differenze. Andiamo a scoprire tutti i segreti di questo tablet di fascia media, inclusi disponibilità, prezzi e promo lancio per il mercato italiano.

REDMI Pad 2 Pro è ufficiale

Come anticipato in apertura, è ufficiale il nuovo REDMI Pad 2 Pro, un tablet di fascia media “progettato per l’intrattenimento quotidiano” e ciò si percepisce già a partire dal display, un ampio pannello IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2,5K, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco a 600 nit, supporto a Dolby Vision e DC Dimming; il pannello ha ricevuto tre certificazioni TÜV Rheinland (bassa emissione di luce blu, assenza di sfarfallio e visione circadiana friendly).

Il pannello è circondato da cornici abbastanza pronunciate ma non esagerate considerando il segmento del mercato a cui si rivolge. Nella cornice superiore, guardando il tablet in orizzontale, è integrata una fotocamera frontale da 8 megapixel. Un sensore con analoga risoluzione è presente nella scocca posteriore. Un sistema audio a quattro altoparlanti (con Dolby Atmos e Hi-Res Audio) completa il comparto multimediale.

Come il modello di precedente generazione, anche il nuovo REDMI Pad 2 Pro è realizzato con una scocca unibody in alluminio: cresce leggermente il peso (complice una batteria più capiente ma ne parleremo poco sotto), si riducono di frazioni del millimetro le dimensioni in pianta. Il sensore fotografico e il flash LED continuano a essere inseriti all’interno di due oblò che, stavolta, sporgono assieme a una placchetta dalla scocca.

Cuore pulsante del tablet è lo Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm, affiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili tramite scheda microSD (fino a 2 TB). In questo ambito, l’unico passo in avanti (e neanche così marcato) lo dobbiamo al SoC. Sul fronte della connettività resta il Wi-Fi 6 e troviamo il più recente (ma non recentissimo) Bluetooth 5.4, oltre a una porta USB-C.

Nonostante dimensioni praticamente identiche al modello 2024, REDMI Pad 2 Pro integra una batteria da 12.000 mAh (20% più capiente del predecessore) e promette grandi soddisfazioni durante le lunghe sessioni di intrattenimento. Sono poi presenti la ricarica cablata a 33 W e la ricarica inversa a 27 W, elemento che consente al tablet di trasformarsi in un vero e proprio powerbank.

A chiudere il pacchetto troviamo poi il sistema operativo HyperOS 2 (su base Android 15), dotato di tantissime ottimizzazioni per i tablet e di spiccate doti di interoperabilità con tutti i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi (com le funzioni Sincronizzazione delle chiamate, Clipboard condivisa, Sincronizzazione della rete, Home Screen+).

Dal punto di vista dell’intelligenza artificiale troviamo il supporto a Gemini e a Cerchia e Cerca, due delle funzioni IA di Google che ormai stanno diventando un must have nel panorama Android.

Display con trattamento anti-riflesso per la Matte Glass Version

Abbiamo anticipato poco sopra che esiste una Matte Glass Version del tablet. Essa si differenzia dalla variante standard solo per quanto concerne il display. Nello specifico, il pannello gode di una nano-texture AG miglorata che riduce i riflessi fino al 97% e offre una superficie simile alla carta, migliorando l’esperienza d’uso per leggere, disegnare o prendere appunti.

C’è anche la versione 5G

La terza e ultima variante del tablet è REDMI Pad 2 Pro 5G: rispetto alla variante solo Wi-Fi (anche Matte Glass Version), presenta un design leggermente diverso nella scocca posteriore, lavorata per nascondere la presenza delle antenne utili per il 5G; oltre a supportare le reti mobili, questa versione include il GPS e dispone di una fotocamera posteriore da 13 megapixel (e non da 8 megapixel).

Ci sono alcuni accessori dedicati

REDMI Pad 2 Pro può contare su una gamma di accessori appositamente progettati:

REDMI Smart Pen (con aggancio magnetico) è una penna che offre scrittura e tratti precisi grazie al supporto a 4.096 livelli di pressione; inoltre gode di una latenza nell’ordine dei millisecondi.

(con aggancio magnetico) è una penna che offre scrittura e tratti precisi grazie al supporto a 4.096 livelli di pressione; inoltre gode di una latenza nell’ordine dei millisecondi. Tastiera full-size che punta a trasformare il tablet in un laptop, presentando tasti 16 x 16 mm con corsa da 1,3 mm e interasse da 19 mm; essa include anche un supporto integrato per la penna.

che punta a trasformare il tablet in un laptop, presentando tasti 16 x 16 mm con corsa da 1,3 mm e interasse da 19 mm; essa include anche un supporto integrato per la penna. Cover ufficiale che protegge il tablet, fungendo anche da supporto, e include il supporto per la penna.

Specifiche tecniche di REDMI Pad 2 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMI Pad 2 Pro.

Dimensioni: 279,8 x 181,65 x 7,5 mm

x x Peso: 610 grammi (versioni standard e Matte Glass) o 600 grammi (versione 5G)

(versioni standard e Matte Glass) o (versione 5G) Display: IPS LCD da 12,1 pollici (2.560 x 1.600 pixel) a 120 Hz Luminosità HBM a 600 nit Lavorazione antiriflesso (solo Matte Glass) DC Dimming

da (2.560 x 1.600 pixel) a SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)

(4 nm) Memoria RAM: 6/8 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128/256 GB (UFS 2.2) espandibili tramite microSD

(UFS 2.2) espandibili tramite microSD Fotocamera posteriore: 8 MP (standard e Matte Glass) o 13 MP (versione 5G)

(standard e Matte Glass) o (versione 5G) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 5G e GPS (solo su versione 5G), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4 , USB-C

e (solo su versione 5G), , , Lettore delle impronte digitali: no

Batteria: 12.000 mAh , ricarica cablata a 33 W , ricarica inversa a 27 W

, ricarica cablata a , ricarica inversa a Sistema operativo: HyperOS 2 su base Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del REDMI Pad 2 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa (qua trovate la scheda tecnica della versione 5G).

Immagini stampa di REDMI Pad 2 Pro

Di seguito condividiamo le immagini stampa di REDMI Pad 2 Pro nella sua versione “standard”; delle tre colorazioni, quella Graphite Gray è condivisa con la versione Matte Glass del tablet (risultano identici tra loro).

Immagini stampa della versione 5G

Come anticipato, la versione 5G differisce leggermente per quanto concerne la lavorazione della parte posteriore. Inoltre, il tablet non è disponibile nella colorazione Lavender Purple.

Disponibilità, prezzi e promo di REDMI Pad 2 Pro

Il nuovo REDMI Pad 2 Pro è già disponibile all’acquisto in Italia su mi.com, su Amazon e presso i principali negozi di elettronica di consumo. Il tablet arriva in ben tre versioni e in svariate colorazioni e configurazioni di memoria. Ecco il listino prezzi: