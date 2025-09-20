Il team di sviluppatori di Xiaomi è impegnato nell’ottimizzazione di HyperOS 3, nuova versione del sistema operativo del colosso cinese, già in fase di test su oltre 80 dispositivi.

Nelle scorse ore il produttore ha annunciato i piani dell’azienda per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé HyperOS 3, confermando che saranno gli smartphone della serie Xiaomi 15 i primi a ricevere l’update.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Offerte Bomba!

Solo errori di prezzo o sconti incredibili ma verificati!

Seguici su Telegram

Ecco la roadmap ufficiale di HyperOS 3

Prima di proseguire è bene precisare che attualmente la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi è stata rilasciata soltanto in Cina e la seguente roadmap riguarda, pertanto, soltanto quel Paese.

Il primo gruppo di device riceverà HyperOS 3 entro il 15 ottobre:

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Supreme Edition

Mentre entro il 31 ottobre l’aggiornamento sarà rilasciato anche per i seguenti dispositivi:

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
  • Xiaomi Watch S4 41mm

Nei primi 15 giorni di novembre l’update sarà rilasciato per:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Supreme Edition
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi Pad 2

Ed entro il 30 novembre HyperOS 3 arriverà anche per:

  • Redmi TV X 2025 Series
  • Redmi Monitor G Pro 27U
  • Xiaomi Smart Band 10

A dicembre l’aggiornamento sarà rilasciato per i seguenti device:

  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Supreme Edition
  • Redmi K60
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Watch 5
  • Redmi Watch 5 eSIM
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro
  • Xiaomi Smart Band 9

A gennaio 2026, infine, sarà il turno dei seguenti device:

  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 2
  • Redmi K50 Supreme Edition
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G
  • Xiaomi TV S Mini LED Series
  • Redmi TV MAX 2025 Series
  • Redmi Smart TV A Pro Series
  • Redmi Smart TV A 2025 Series

Per quanto riguarda i programmi di Xiaomi per gli altri mercati ci sarà da attendere il 24 settembre, giorno nel quale sarà lanciata ufficialmente la versione globale di HyperOS 3.