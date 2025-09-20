Il team di sviluppatori di Xiaomi è impegnato nell’ottimizzazione di HyperOS 3, nuova versione del sistema operativo del colosso cinese, già in fase di test su oltre 80 dispositivi.
Nelle scorse ore il produttore ha annunciato i piani dell’azienda per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé HyperOS 3, confermando che saranno gli smartphone della serie Xiaomi 15 i primi a ricevere l’update.
Ecco la roadmap ufficiale di HyperOS 3
Prima di proseguire è bene precisare che attualmente la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi è stata rilasciata soltanto in Cina e la seguente roadmap riguarda, pertanto, soltanto quel Paese.
Il primo gruppo di device riceverà HyperOS 3 entro il 15 ottobre:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
Mentre entro il 31 ottobre l’aggiornamento sarà rilasciato anche per i seguenti dispositivi:
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
- Xiaomi Watch S4 41mm
Nei primi 15 giorni di novembre l’update sarà rilasciato per:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Ed entro il 30 novembre HyperOS 3 arriverà anche per:
- Redmi TV X 2025 Series
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
A dicembre l’aggiornamento sarà rilasciato per i seguenti device:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
A gennaio 2026, infine, sarà il turno dei seguenti device:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Series
- Redmi TV MAX 2025 Series
- Redmi Smart TV A Pro Series
- Redmi Smart TV A 2025 Series
Per quanto riguarda i programmi di Xiaomi per gli altri mercati ci sarà da attendere il 24 settembre, giorno nel quale sarà lanciata ufficialmente la versione globale di HyperOS 3.