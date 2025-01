Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni dell’azienda, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e coerente.

Un esempio di questo costante lavoro del colosso di Mountain View nelle scorse ore ci è arrivato da App Google, il cui team di sviluppatori sta testando una piccola modifica relativa al tema scuro.

App Google su Android prova a divenire un po’ più scura

Già da un po’ di settimane sul Web è in fase di test un tema più scuro per Ricerca Google, caratterizzato dall’utilizzo di una tonalità blu decisamente più intensa.

Ebbene, una soluzione simile è stata implementata solo per qualche utente con l’ultima versione di App Google per Android (la v. 16.3.32). A seguire il confronto tra l’attuale tema scuro (a sinistra) e quello nuovo (a destra), con uno sfondo più intenso e la barra di ricerca blu:

Lo sfondo più scuro al momento pare sia applicato soltanto alle schede Home e Cerca (anche quando si naviga tra i risultati) mentre le altre due sono ancora nella tonalità grigia. Per quanto riguarda la barra di ricerca e quella in basso, la loro colorazione è più chiara rispetto al resto della schermata.

Nel complesso, questa nuova interfaccia rende App Google un po’ più moderna ma allo stato attuale non è chiaro se il colosso di Mountain View abbia in programma di implementarla per tutti.

