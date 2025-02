Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nell’ultimo anno sono divenute sempre più popolari e anche Google lavora al miglioramento delle soluzioni offerte agli utenti e un esempio recente a tal proposito ci arriva dal motore di ricerca dell’azienda.

Il team di sviluppatori di Ricerca Google, infatti, pare essere al lavoro su una nuova AI Mode, che offre un luogo persistente per porre domande più aperte ed ottenere risposte generate dall’intelligenza artificiale.

Come potrebbe evolversi il motore di ricerca di Google con AI Mode

Questa nuova esperienza, basata su Google Gemini 2.0, al momento è in fase di test con i dipendenti del colosso di Mountain View, che con un’email con la quale li invita a provare AI Mode la descrive come un sistema di ricerca intelligente, capace di organizzare le informazioni in modo semplice e con collegamenti per esplorare i contenuti sul Web.

In pratica, AI Mode dovrebbe essere in grado di fornire risultati che vanno oltre quelli attualmente forniti dal motore di ricerca di Google e tra gli esempi fatti dal colosso di Mountain View vi sono la domanda relativa a quante confezioni di spaghetti possono essere necessarie per sfamare 6 adulti e 10 bambini e averne anche per eventuali bis oppure il confronto tra giacche di lana, piumino e sintetiche in termini di isolamento, resistenza all’acqua e durata.

AI Mode è alimentato da una versione personalizzata di Google Gemini 2.0 che consente capacità di ragionamento e pensiero avanzate mentre l’interfaccia utente non è definitiva.

Una volta effettuata una ricerca, AI Mode sarà raggiungibile come opzione in alto tra i vari filtri disponibili (Immagini, News, ecc.) e, selezionandola, si verrà portati ad un’interfaccia in stile chatbot.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzionalità potrebbe essere lanciata a livello globale ma in occasione di Google I/O 2025 il colosso statunitense dovrebbe fornire qualche dettaglio in più.