Nelle ultime ore, Google ha iniziato a rilasciare per tutti la scorciatoia personalizzabile per il widget Ricerca di App Google, nuovo strumento (individuato tanti mesi fa) che permette agli utenti di scegliere una scorciatoia (tra otto diverse possibilità) che apparirà al fianco dell’icona per avviare una ricerca vocale.

Questa implementazione potrebbe tuttavia essere soltanto la prima iterazione della funzionalità, che in futuro potrebbe diventare ben più completa e versatile, mettendo a disposizione degli utenti contemporaneamente un maggior numero di scorciatoie tramite un menu pop-up. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il widget “Ricerca” di App Google si appresta a cambiare di nuovo

L’analisi del codice sorgente della versione 16.4.35.sa.arm64 beta di App Google ha portato alla luce alcuni cambiamenti che investiranno in futuro il widget Ricerca, recentemente aggiornato con l’aggiunta di una scorciatoia personalizzabile che permette all’utente di accedere con un tap allo “strumento” preferito con cui effettuare una ricerca su Google.

Rispetto alla versione attualmente disponibile per tutti, mostrata di seguito, cambierà praticamente tutto, dal design alla versatilità, spinta al massimo dall’aggiunta di un nuovo menu che permette di accedere a più scorciatoie (tra quelle disponibili, attualmente è possibile sceglierne solo una).

Cambia il design per allinearsi con quello di Cerchia e Cerca

È già emerso qualche tempo fa che il design del widget Ricerca sarebbe stato rivisto per allinearsi al più recente design della funzionalità Cerca e Cerca: la barra sarà circondata da un bordo abbastanza spesso e il risultato sarà ottimale quando l’utente sceglierà di far seguire al widget il tema del dispositivo.

La singola scorciatoia lascia il posto al menu delle scorciatoie

Dalla precedente galleria d’immagini, avrete potuto notare che all’interno del widget non era presente alcuna scorciatoia ma che, subito al di fuori della barra di ricerca ma sempre all’interno del widget, è stato aggiunto un nuovo pulsante (accompagnato da un’icona che richiama la griglia delle app).

Questo nuovo pulsante abilità la funzionalità Multi Shortcuts (multi-scorciatoia) che, in futuro, consentirà agli utenti di accedere a un menu con tutte le sei scorciatoie disponibili (Traduci testo, Ricerca brano, Meteo, Traduci dalla fotocamera, Sport e Dizionario): la funzionalità potrà essere abilitata tramite il pulsante di modifica (evidenziato dall’icona a forma di matita) che rimanda al menu di personalizzazione del widget Ricerca.

Il seguente video, mostra la funzionalità in azione. Sebbene non sia ancora disponibile nemmeno per i beta tester all’interno di app Google, è molto probabile che il rilascio possa avvenire in tempi relativamente brevi. Tutto, infatti, sembra funzionare come previsto.

Come aggiornare App Google o provare le novità in anteprima

L’app si trova già pre-installata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google e quindi vediamo come procedere al suo aggiornamento: per farlo, come di consueto, basterà rivolgersi al Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile attraverso il badge sottostante.

Qualora vogliate invece provare in anteprima le nuove funzionalità che Big G introdurrà all’interno della sua app di ricerca (come quella di cui abbiamo appena discusso), è possibile registrarsi al programma beta attraverso la pagina dedicata.