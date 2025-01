Il Google Play Store è la piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View grazie alla quale gli utenti possono provvedere al download delle applicazioni di cui necessitano sui propri dispositivi, si tratta della fonte più affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Come accade per molti altri prodotti, Google investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto la scoperta di un nuovo filtro, una novità per cui il Play Store vi avviserà se l’app rischia di essere di scarsa qualità, una comoda novità per Wear OS, ma abbiamo anche visto come sia stata eliminata la condivisione diretta delle app, come la ricerca all’interno della piattaforma sia diventata più colorata, o ancora come la piattaforma di Google abbia subito un calo per il numero di download.

Oggi invece, grazie a quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, scopriamo insieme una curiosa novità che potrebbe fare la sua comparsa nel Google Play Store nel prossimo futuro.

Il Play Store potrebbe eliminare recensioni e valutazioni dalle pagine delle app di sistema

Conosciamo tutti il Google Play Store, quando capita di dover scaricare un’app che non conosciamo può tornare utile dare un’occhiata alla valutazione che ha ricevuto il software in base alle recensioni degli utenti; tuttavia in diverse occasioni ci si accorge di come molti utenti scrivano recensioni completamente a vanvera, magari perché poco avvezzi alla tecnologia, magari perché non comprendono il corretto funzionamento del software di turno, magari perché semplicemente ignoranti.

Tutto ciò può rappresentare un problema in alcune situazioni, sia dal punto di vista degli stessi utenti che possono essere fuorviati da recensioni senza senso, sia dal punto di vista degli sviluppatori. Non è raro infatti vedere software che vengono letteralmente bombardati di recensioni negative senza alcun valido motivo, recensioni che concorrono all’abbassamento della valutazione generale dell’app.

Questo accade sul Google Play Store anche con le app di sistema, ovvero quei software che non sono stati installati dall’utente ma che sono già presenti di default sui nostri smartphone e che ricoprono ruoli fondamentali per il corretto funzionamento del dispositivo; alcuni però, non conoscendo l’app di turno e non sapendo a cosa serva, si lamentano lasciando recensioni ad una stella segnalando che il software non funziona, non fa niente e non è stato scaricato da loro.

Se da un lato le recensioni negative impattano meno sulle app di sistema sviluppate dalle aziende rispetto che su quelle di sviluppatori indipendenti, tutto ciò potrebbe spingere alcuni a disinstallare gli aggiornamenti di queste applicazioni, pratica che mette a rischio i loro smartphone visto che potrebbe esporli a criticità risolte con gli update rilasciati nel corso del tempo. Google ha quindi deciso di porre un freno all’ignoranza degli utenti.

Previous Next Fullscreen

Le immagini che potete vedere qui sopra provengono dalla versione del Google Play Store v44.1.17-31 e ci mostrano come l’azienda sembri intenzionata ad introdurre un cambiamento di rilievo sulla propria piattaforma: le app di sistema mostrano solo una manciata di dettagli, come il nome dell’app e la sua icona, lo sviluppatore dell’app, un pulsante di invito all’azione (“Disinstalla” nella maggior parte dei casi) e una descrizione dell’app.

Sono dunque state eliminate recensioni, valutazioni, supporto app o caroselli per app simili, lasciando spazio solo alle informazioni essenziali, tra cui potrebbero figurare anche i changelog degli aggiornamenti se rilasciati di recente.

È bene sottolineare che queste pagine non saranno visibili tramite una ricerca nel Play Store, poiché questi elenchi di app di sistema sono accessibili solo tramite un collegamento esterno o nei download in sospeso ogni volta che è disponibile un aggiornamento per alcune di queste app.

La novità in questione non è ancora disponibile per gli utenti comuni, ma agendo per vie traverse è disponibile già da qualche settimana, circostanza che spinge a credere che Google abbia intenzione di rilasciarla nel breve periodo. Si potrebbe obbiettare su come sarebbe sufficiente che gli sviluppatori descrivessero meglio le proprie applicazioni, le loro funzioni e la loro importanza per evitare confusione tra gli utenti meno esperti, ma anche in questo caso c’è sempre chi è pronto a dire la sua senza cognizione di causa.