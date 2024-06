Scorrere infinite liste di app nel Play Store può essere frustrante, in quanto è spesso difficile capire quali valga la pena scaricare. In quest’ottica Google sta testando un nuovo widget chiamato “Collezioni” che verrà integrato nel Play Store per aiutare gli utenti a orientarsi nel mare delle nuove app.

L’ultima versione beta 41.6.26 di Google Play Store ci offre un’anteprima di come potrebbero apparire le raccolte di app selezionate.

Google Play Store testa le collezioni per scoprire nuove app di qualità

Premendo a lungo l’icona Play Store, alcuni utenti dell’ultima versione beta ora possono accedere a un menu contestuale che ospita le raccolte di app. All’apertura del widget vengono visualizzate le categorie familiari del Play Store come “Guarda”, “Leggi”, “Ascolta”, “Acquista” e “Social”, ciascuna delle quali porta a una selezione di app curate all’interno di quella categoria.

Presentando una selezione curata di app di alta qualità, il widget “Collections” può rendere più facile per gli utenti trovare app che soddisfano realmente le loro esigenze e i loro interessi.

Tuttavia, all’inizio l’accesso alle raccolte potrebbe essere limitato, poiché la nuova funzionalità sembra essere geograficamente limitata, infatti il codice dell’app indica che inizialmente potrebbe essere lanciata solo negli Stati Uniti.

Probabilmente Google intende raccogliere un feedback dagli utenti prima di rendere le raccolte disponibili più ampiamente.