Preinstallata su quasi tutti i dispositivi Android, l’App Google è un hub dedicato alle informazioni e all’esplorazione. La società ha rinnovato la maggior parte delle sue app con i design Material You, tuttavia l’App Google ha ancora delle sezioni dall’aspetto obsoleto. Una di queste è la sezione per il Riconoscimento vocale offline, anche se non è la più utilizzata dagli utenti.

Ora sono emerse delle prove del fatto che Google sta lavorando per aggiornare la sezione con un’interfaccia che segue maggiormente il design Material You.

La sezione per il riconoscimento vocale offline dell’App Google si sta rinnovando

Nonostante l’aggiornamento estetico la maggior parte delle funzionalità per ora rimane la stessa, tuttavia Google sta comunque aggiungendo una nuova opzione “Estensione” in questa sezione.

Secondo le nuove stringhe da poco individuate nel codice dell’App Google la nuova opzione dovrebbe migliorare il parlato e rendere i segnali vocali più chiari, più intelligibili e più piacevoli da ascoltare, il che potrebbe essere utilizzato per varie applicazioni come il riconoscimento vocale, le teleconferenze e gli apparecchi acustici.

Il miglioramento del parlato è fondamentale per l’App Google, visto che deve gestire tutti gli input vocali quando l’utente usa Google Assistant o Google Gemini. La nuova opzione potrebbe ad esempio aiutare l’app a rilevare meglio le richieste dell’utente anche in un ambiente rumoroso.

Queste modifiche sono state individuate nella versione beta 15.44.27.28.arm64 dell’App Google e al momento non sono ancora attive. A breve l’app Google potrebbe anche aggiornare i risultati di ricerca in tempo reale mentre si parla.