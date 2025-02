Il Google Play Store sta arricchendo le pagine delle singole app con una informazione utile per mostrare agli utenti quando l’app potrebbe essere di scarsa qualità.

I lavori in corso per l’implementazione di questa novità, il cui rollout è partito da poche ore (almeno negli Stati Uniti e in lingua inglese), erano stati scoperti lo scorso novembre.

Google Play Store avvisa sulla scarsa qualità delle app

Google lavora costantemente per migliorare le proprie applicazioni, sia in termini di funzionalità che in termini di “aspetto” estetico, senza però dimenticarsi della sicurezza degli utenti.

Proprio in tal senso verte l’ultima novità del Google Play Store, lo store predefinito per l’installazione e l’aggiornamento di app e giochi sugli smartphone e tablet Android che possono godere dei servizi Google.

Come segnalato dal solito AssembleDebug, lo store sta iniziando a mostrare agli utenti alcuni avvisi chiamati “App Quality Warnings” all’interno delle pagine dedicate alle singole app (subito sotto al pulsante per installare).

Questi avvisi servono a mettere in guardia gli utenti circa la “potenziale” scarsa qualità dell’app che stanno visualizzando sullo store. Il virgolettato è d’obbligo dato che la presenza dell’avviso non implica necessariamente che l’app in questione sia pericolosa. L’obiettivo finale è quello rendere più “consapevole” l’installazione delle app.

Come potete osservare dalla seguente immagine, possono essere mostrati diversi tipi di annunci, tutti accompagnati da un simbolino di pericolo. Alcuni esempi includono:

Questa app ha meno utenti rispetto ad altre su Play

Questa app viene disinstallata frequentemente rispetto ad altre su Play

Gli utenti interagiscono con questa app meno frequentemente rispetto ad altre app su Play

La novità appena discussa sembra essere in fase di distribuzione graduale lato server: alcuni utenti segnalano di averla ricevuta con la versione 44.7.24 dello store (la più recente, invece, è la 44.8.15); non è chiaro se tutti gli utenti siano coinvolti in questo rollout o se, almeno in questa fase iniziale, siano coinvolti solo gli utenti di determinati mercati (a partire da quello statunitense).

Come verificare di avere installato l’ultima versione dello store

C0me anticipato in precedenza, questa nuova interfaccia dell’app Google Play Store è “nascosta” dietro un paio di flag sperimentali per sviluppatori.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.