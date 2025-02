Nuovi aggiornamenti in distribuzione in casa Samsung, anche se purtroppo ancora non si tratta della One UI 7 e di Android 15. I modelli coinvolti spaziano nelle principali gamme del produttore: abbiamo Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A73 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S24 FE, S21, S21+ e S21 Ultra

Seguendo a ruota i fratelli maggiori della serie Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 FE sta ricevendo un nuovo aggiornamento in Italia: si tratta del firmware S721BXXS3AYA4, che integra le patch di sicurezza di febbraio 2025. In aggiunta a queste ultime, il changelog cita una novità relativa alla funzione Blocco automatico, che abbiamo già iniziato a conoscere su altri modelli: da ora in poi, quando il dispositivo avrà il Blocco automatico attivato con le “Restrizioni massime”, non sarà possibile collegare dispositivi USB, tranne che per la ricarica.

Nonostante il passaggio agli aggiornamenti trimestrali appena annunciato, le patch di sicurezza di febbraio 2025 sono disponibili anche per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra: i tre flagship 2021 stanno accogliendo in Europa i firmware G991BXXSEGYA2, G996BXXSEGYA2 e G998BXXSEGYA2. Come abbiamo visto nell’ultimo bollettino diffuso dal produttore, le patch più recenti vanno a correggere 35 vulnerabilità tra quelle riguardanti tutti i dispositivi Android (CVE), di cui una di livello critico, oltre a 7 vulnerabilità che toccano più nello specifico i dispositivi del produttore (SVE). Per il resto gli aggiornamenti includono miglioramenti generici di stabilità e qualche bugfix.

Tutti e quattro gli smartphone sono nella lista di Samsung per l’aggiornamento a One UI 7 e Android 15: Galaxy S24 FE dovrebbe riceverlo a breve distanza dai fratelli maggiori della serie Galaxy S24 (tuttora nel programma beta, con stabile prevista forse entro aprile), mentre per la serie Galaxy S21 potrebbe essere necessario attendere un po’ di più.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e serie Galaxy Tab S8

Aggiornamento simile in rollout in Europa e in Italia per Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4: i due smartphone pieghevoli stanno accogliendo i firmware F721BXXS9GYA5 e F936BXXS9GYA5 con le patch di sicurezza di febbraio 2025. Dopo la serie Galaxy Tab S9, anche la serie Galaxy Tab S8 sta iniziando ad accogliere il medesimo aggiornamento, sempre con patch di febbraio: in questo caso si parte dai modelli 5G e dai firmware che terminano con XXS9CYB1.

Come abbiamo visto più su, le più recenti patch vanno a correggere in totale più di 40 vulnerabilità, tra quelle comuni al sistema operativo Android e quelle riguardanti la One UI di Samsung. In più, i changelog citano i soliti perfezionamenti lato stabilità.

Tutti i dispositivi in questione riceveranno la One UI 7 e Android 15 tramite aggiornamento: continuate a seguirci per ulteriori dettagli.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G, A73 5G e A35 5G

Proseguiamo con le patch di sicurezza di febbraio 2025, in distribuzione anche sulla fascia media: coinvolti in queste ore Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A73 5G e Galaxy A35 5G. Gli smartphone stanno ricevendo rispettivamente i firmware A546BXXSBCYB1, A736BXXSAEYB2 e A356BXXS4AYB1, in rollout in Italia (A73 a parte) e in alcuni Paesi asiatici. Le correzioni di sicurezza sono le stesse descritte più su, ma l’aggiornamento per Galaxy A35 5G (disponibile pure da noi) introduce anche miglioramenti nelle prestazioni e perfezionamenti nella stabilità.

Come gli altri modelli già citati, anche Galaxy A54, A73 e A35 dovrebbero ricevere la One UI 7 e Android 15: ci sarà purtroppo da attendere, visto che l’update ancora non è arrivato nemmeno sulla serie Galaxy S24. Se ne riparlerà nel corso della primavera.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24 FE, S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Galaxy A54, A73 5G, A35 5G e serie Galaxy Tab S8

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy A54, Galaxy A73 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.