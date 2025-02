Nuovi aggiornamenti in distribuzione in casa Samsung, anche in Italia: riguardano gli smartphone Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, e i tablet Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Andiamo a scoprire insieme quali sono le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra si aggiornano in Italia in queste ore, ma purtroppo ancora non si tratta della One UI 7 e di Android 15. In rollout ci sono i firmware S92*BXXS4AYB2, che richiedono un download di quasi 500 MB: portano per tutti e tre i modelli della gamma le patch di sicurezza di febbraio 2025.

Come abbiamo visto con il corrispondente bollettino diffuso da Samsung, le patch più recenti vanno a correggere 35 vulnerabilità tra quelle riguardanti tutti i dispositivi Android (CVE), di cui una di livello critico, oltre a 7 vulnerabilità che toccano più nello specifico i dispositivi del produttore (SVE). Per il resto gli aggiornamenti includono miglioramenti generici di stabilità e qualche bugfix non specificato.

Per novità più visibili dovremo aspettare l’arrivo della One UI 7 e di Android 15: la nuova release si sta facendo attendere più del previsto, anche se in casa Samsung ancora parlano genericamente di primo trimestre 2025. Sembra che questa settimana debba essere rilasciata una nuova beta (la quarta), e che in tutto siano previste sei versioni di test: questo porterebbe a un rilascio stabile sui Galaxy S24 non prima del mese di aprile, con Samsung che potrebbe ritrovarsi “costretta” a modificare il suo consueto piano di rilascio, e magari ad anticipare l’arrivo della One UI 8 (considerato il lancio di Android 16 previsto entro giugno).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra

Aggiornamento simile in distribuzione in Italia per Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. I tre tablet Android stanno accogliendo il loro primo update dell’anno, che porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2025. Più precisamente si tratta delle versioni X716BXXS5BYA5, X816BXXS5BYA5 e X916BXXS5BYA5 (rispettivamente).

La lista delle novità si conclude con le più recenti correzioni di sicurezza, che come visto più su vanno a mettere una pezza a 35 vulnerabilità del sistema operativo Android unite ad altre 7 riguardanti i prodotti Samsung. Per il resto, il changelog cita solo i “soliti” generici perfezionamenti di stabilità e bugfix.

Anche la serie Galaxy Tab S9 è nella lista dei modelli che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 7 e ad Android 15: la distribuzione della nuova release partirà dalla serie Galaxy S24, attualmente in beta, e proseguirà nelle settimane successive andando a toccare tutti i modelli recenti e relativamente recenti del produttore. Non possiamo fornire una data per quanto riguarda i tablet, ma viste le tempistiche delineate dalle ultime indiscrezioni non possiamo essere troppo ottimisti: se ne riparlerà durante la primavera.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Gli aggiornamenti sono già disponibili in Italia a partire dai modelli no brand, quindi non dovreste avere difficoltà a trovarli e a installarli via OTA.