Chi acquista uno smartphone Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il notevole supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Solo che anche questo supporto prima o poi ha un termine e un esempio recente è quello che ci arriva da Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, smartphone per i quali è prevista una diminuzione della frequenza di rilascio degli aggiornamenti.

La serie Samsung Galaxy S21 avrà meno aggiornamenti

Lanciata a gennaio 2021, la serie Samsung Galaxy S21 per quattro anni ha potuto beneficiare di aggiornamenti rilasciati ogni mese mentre adesso il colosso coreano ha deciso che è arrivato il momento di “retrocedere” tali device, inserendoli nel gruppo di quelli destinati a ricevere update con una frequenza trimestrale.

Per il prossimo anno, pertanto, i possessori di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra dovrebbero ricevere un aggiornamento ogni tre mesi. Questo mese tali smartphone hanno ricevuto un update e probabilmente il prossimo arriverà tra marzo ed aprile (sebbene il produttore possa sempre cambiare i propri programmi).

Nelle prossime settimane la serie Samsung Galaxy S21 riceverà anche Android 15, ossia quella che sarà la versione del sistema operativo di Google finale per tali device.

Diverso è il discorso per quanto riguarda Samsung Galaxy S21 FE, che per circa un anno ancora riceverà aggiornamenti con frequenza mensile e avrà Android 16 come versione finale dell’OS di Google.

Ricordiamo che, una volta terminato il periodo di supporto software, l’utilizzo dello smartphone con il passare dei mesi potrebbe divenire meno sicuro e, pertanto, è consigliato il passaggio ad un modello più recente.