Brutte notizie per i possessori di uno degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 che attendono con impazienza l’aggiornamento che porterà One UI 7.0 e Android 15.

Nei giorni scorsi dalla Corea del Sud è arrivata la notizia del rilascio della beta 4 di One UI 7.0 nei Paesi nei quali è stato avviato il programma di test pubblico e in tanti speravano che potesse essere l’ultima.

Ebbene, stando a quanto è stato reso noto dal popolare leaker Tarun Vats nelle scorse ore su X, i programmi del team di sviluppatori di Samsung sarebbero diversi.

Brutte notizie per la serie Samsung Galaxy S24

A dire del leaker, il team di sviluppatori di Samsung avrebbe in programma di rilasciare sei versioni beta di One UI 7.0 per la serie Samsung Galaxy S24, la prima delle quali dovrebbe essere disponibile questo mese (a tal riguardo il produttore ha già confermato che sarà rilasciata la settimana prossima).

La beta 5 dovrebbe essere rilasciata a marzo mentre per la beta 6 ci sarà da avere pazienza sino ad aprile e sarà questa la versione stabile con il pacchetto che include tutte le nuove funzionalità.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 dovrebbero attendere sino ad aprile per poter finalmente provare Android 15, One UI 7.0 e le varie funzionalità che il colosso coreano ha fatto esordire la scorsa settimana a bordo della gamma Samsung Galaxy S25.

In attesa di conferme da parte di Samsung, c’è comunque da rilevare che, rispetto a quelle che erano le previsioni (e anche le aspettative degli utenti), il produttore è in ritardo e inizia a serpeggiare un po’ di malumore.