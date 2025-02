A nemmeno una settimana dai precedenti render stampa macchiati da un watermark e non in alta definizione, trapelano nuovi render stampa “ufficiali” di Google Pixel 9a.

I nuovi render, un totale di venti immagini, hanno una qualità decisamente superiore rispetto a quelli trapelati in precedenza, non presentano alcun tipo di watermark e ci mostrano lo smartphone nelle quattro colorazioni in cui verrà commercializzato.

Google Pixel 9a: trapelano nuovi render senza watermark e in HD

Google Pixel 9a non ha ormai più segreti e solo l’annuncio da parte di Google, previsto per il mese di marzo, lo separa dall’ufficialità. Ripetiamo questa frase già da qualche settimana ma, come di consueto quando si parla di dispositivi che catturano l’interesse mediatico, è sempre così.

Nelle ultime ore, il noto leaker Sudhanshu Ambhore ha condiviso su X alcuni post che contengono in allegato tante immagini che mostrano il prossimo smartphone Android di fascia media della gamma Pixel in tutte e quattro le colorazioni in cui verrà commercializzato ma, rispetto ai precedenti render trapelati, senza watermark e, soprattutto, in alta definizione.

Di seguito, condividiamo tutte le immagini condivise dal leaker, suddivise in quattro gallerie, una per ogni colorazione (Iris, Obsidian, Peony e Porcelain).

Render stampa nella colorazione Iris

Render stampa nella colorazione Obsidian

Render stampa nella colorazione Peony

Render stampa nella colorazione Porcelain

Le specifiche tecniche di Google Pixel 9a

Negli ultimi anni, il colosso di Mountain View ci ha abituato a proporre, sui modelli della serie “a”, specifiche riviste e corrette verso il basso rispetto a quelle che troviamo sul modello inizialmente pensato come proposta entry-level della gamma più recente. Non farà eccezione Google Pixel 9a, la cui scheda tecnica era trapelata già lo scorso dicembre.

Presunta scheda tecnica - Google Pixel 9a: Dimensioni: 154,7 x 73 x 8,9 mm

x x Peso: 186 grammi

Display: OLED da 6,3″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 2700 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Google Tensor G4 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (archiviazione, UFS 3.1)

(RAM) e o (archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia , 48 MP (principale) + 13 MP (ultra-grandangolare)

, (principale) + (ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 13 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6e (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

, (802.11 ax), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 5100 mAh con ricarica cablata a 23 W e wireless a 7,5 W

da con ricarica cablata a e wireless a Sistema operativo: Android 15 (con supporto software da 7 anni)

Scheda tecnica completa (presunta)

C’è poi molta curiosità attorno al nuovo sensore principale da 48 megapixel (che andrà a rimpiazzare il sensore da 64 megapixel presente su Pixel 8a). Per il resto, le specifiche ricalcano molto da vicino quelle del fratello Google Pixel 9 che, a sei mesi dal lancio sul mercato, è già sceso abbondantemente di prezzo, rischiando proprio di scontrarsi con il modello atteso a brevissimo.

Indiscrezioni su disponibilità e prezzo del prossimo medio-gamma Made by Google

A proposito di prezzo, tutte le indiscrezioni della vigilia ci hanno già dato indicazioni ben precise sul fronte dei prezzi di Google Pixel 9a: in Europa lo smartphone dovrebbe partire da 549 euro, richiesti per la versione da 128 GB, e arrivare fino a 649 euro, richiesti per la versione da 256 GB.

Sappiamo inoltre che, con l’acquisto dello smartphone, gli acquirenti riceverano in omaggio 6 mesi di Fibtit premium, 3 mesi di YouTube Premium e 3 mesi del piano 100 GB di Google One, unica “differenza” con gli omaggi forniti agli acquirenti degli altri Pixel 9.

Già da qualche settimana sappiamo che Google Pixel 9a verrà presentato nel mese di marzo, probabilmente al Google I/O 2025 che potrebbe essere anticipato di un paio di mesi rispetto al solito (come avvenuto per Android 16), con apertura dei pre-ordini prevista il 19 marzo e inizio delle vendite previsto il 26 marzo.