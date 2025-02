Tra i diversi browser disponibili sul mercato, Google Chrome è uno di quelli più utilizzati e apprezzati dagli utenti, la scelta di molti infatti ricade sul software sviluppato dal colosso di Mountain View, oltre che per le sue caratteristiche anche per il continuo supporto di cui gode da parte dell’azienda.

Google investe infatti particolari risorse nel costante miglioramento del proprio browser, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente alcuni miglioramenti per la funzione “ascolta la pagina” su Android, la possibilità per i servizi di compilazione automatica di terze parti di compilare i moduli in modo nativo, una possibile nuova funzione volta ad aumentare l’integrazione in Android, ma abbiamo anche visto come sia stato reso disponibile il lettore PDF nativo, o ancora come in due anni il browser abbia aumentato le sue prestazioni.

Nelle ultime ore l’azienda di Mountain View ha deciso di implementare in Chrome per Android alcune comode novità riguardanti le schede, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chrome per Android riceve la ricerca tramite schede e la sincronizzazione dei gruppi di schede

Come anticipato in apertura, Google ha deciso di introdurre un paio di nuove funzioni nella versione mobile di Chrome che possono risultare decisamente utili in diversi contesti; la prima riguarda la possibilità di effettuare ricerche nelle schede aperte: come potete notare dalle immagini poco sotto, nella schermata del browser dedicata alle schede compare ora una nuova barra di ricerca sopra la griglia dei siti aperti.

Cliccando sulla nuova barra Chrome elenca le ultime schede aperte ma, iniziando a digitare qualcosa, vengono mostrati tutti i siti aperti, nonché i risultati di “Segnalibri”, “Cronologia” e “Cerca nel Web”.

La nuova funzionalità di ricerca tramite schede è disponibile con l’ultima versione di Chrome per Android, la 133 per l’esattezza; qualora non riusciste ancora a visualizzarla sarà sufficiente forzare l’arresto del software.

La seconda novità invece riguarda una più ampia distribuzione della sincronizzazione dei gruppi di schede, alcuni di voi infatti potrebbero notare una una nuova icona 2×2 nella parte alta della schermata dedicata alle schede; qui vengono mostrati i gruppi disponibili dai dispositivi che hanno effettuato l’accesso a Chrome, inclusi dispositivi desktop.

Si tratta di una funzionalità decisamente comoda in diversi frangenti ma, per coloro che preferiscono tenere separate le schede aperte sui vari dispositivi, Google consente di disattivare la relativa opzione (abilitata di default) seguendo il percorso Impostazioni -> Avanzate -> Schede, dove sarà sufficiente togliere la spunta alla voce “Apri automaticamente i gruppi di schede da altri dispositivi“.

Se foste interessati a testare con mano le novità appena elencate, sappiate che è sufficiente aggiornare l’app Android di Chrome all’ultima versione disponibile, operazione per la quale vi lasciamo qui sotto il comodo badge per il Google Play Store.