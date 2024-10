Avere delle password realmente sicure non è una cosa semplice, in quanto dovrebbero essere piuttosto lunghe, completamente casuali e, soprattutto, univoche per ciascun servizio o sito Web.

Avendo per esempio una o due dozzine di account, diventa quasi impossibile anche per i più abili riuscire a ricordare altrettante password diverse ed è qui che entrano in gioco i gestori di password, per i quali è in arrivo un’importante novità su Google Chrome.

Una comoda novità per Google Chrome su Android

Fino a questo momento il browser di Google su Android non ha consentito ai gestori di terze parti di compilare automaticamente e in modo nativo i vari campi di un modulo (salvo il caso di piena compatibilità).

Ebbene, con la versione 131 di Google Chrome viene introdotta un’importante novità: ci riferiamo alla possibilità per i servizi di compilazione automatica di terze parti di compilare i moduli in modo nativo.

Questi sono i passaggi da seguire per provare la nuova funzionalità:

aprire le Impostazioni di Sistema di Android selezionare Password, chiavi di accesso e account toccare il pulsante Cambia sotto Servizio preferito selezionare un servizio preferito confermare la modifica del servizio di riempimento automatico preferito aprire Google Chrome per Android aprire chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure impostare il flag su “Abilitato” e riavviare aprire le Impostazioni di Chrome e toccare Servizi di compilazione automatica sceglire Compilazione automatica utilizzando un altro servizio confermare e riavviare Google Chrome

Al momento questa novità è disponibile solo sul canale beta, in quanto Google Chrome 131 stabile sarà rilasciato il 12 novembre 2024.

Il browser in versione Beta per Android può essere scaricato dal Google Play Store attraverso il seguente badge: