Google ha annunciato la funzionalità “Ascolta questa pagina” di Chrome solo il mese scorso, tuttavia la chiusura del browser mette in pausa l’audio, a meno che l’app non sia in primo piano quando si spegne lo schermo.

Con la versione 130 di Google Chrome, la lettura della pagina continua anche se l’utente esce dal browser per aprire un’altra app Android. In questo caso il lettore multimediale mostra il nome dell’articolo e il sito Web, inoltre offre i controlli per navigare avanti e indietro di 10 secondi.

Con questa modifica la riproduzione in background ora è alla pari con la modalità di lettura di Google, che tuttavia potrebbe risultare un po’ eccessiva se si desidera solo ascoltare l’audio.

Google Chrome migliora la funzione “ascolta la pagina” su Android

Google Chrome consente anche di regolare la velocità di riproduzione con incrementi da 0,5x a 4x, scegliere tra 10 voci diverse e abilitare la funzione “Evidenzia testo e scorrimento automatico”.

Questi controlli sono disponibili toccando il miniplayer ancorato nella parte inferiore del browser, inoltre chi utilizza spesso questa funzionalità può far apparire il pulsante “play” tra la barra degli indirizzi e il selettore di schede, che è molto più pratico rispetto ad aprire il menu a tre punti. Per fare ciò basta andare nelle impostazioni di Chrome e scorrere fino a trovare la voce “Scorciatoia per la barra degli strumenti” e selezionare “Ascolta questa pagina”.