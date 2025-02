Il Web è ricco di insidie per gli utenti e la soluzione sviluppata da Google per tenerli al sicuro da phishing, malware, truffe e altre minacce è chiamata Google Safe Browsing.

Lanciato nel 2005, questo sistema viene utilizzato da Google Chrome e da molti altri browser popolari, oltre che da Ricerca Google, Android, Google Ads e Gmail per proteggere 5 miliardi di dispositivi.

In occasione del Safer Internet Day 2025, il colosso di Mountain View ha pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda un post dedicato alla modalità Enhanced Protection di Google Chrome.

A cosa serve la modalità Protezione avanzata di Google Chrome

Lanciata nel 2020, la modalità Protezione avanzata di Safe Browsing è stata studiata per affrontare meglio le minacce sempre più sofisticate in cui le persone possono imbattersi mentre navigano sul Web ed oggi tale funzionalità è sfruttata da più di 1 miliardo di utenti di Google Chrome.

Protezione avanzata sfrutta le potenzialità offerte da modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per individuare in tempo reale eventuali pericoli provenienti da estensioni, siti e download.

A dire di Google, i modelli di Protezione avanzata di Safe Browsing sono in grado di identificare URL progettati per apparire simili a domini attendibili e le pagine sospette vengono confrontate con modelli di attacco noti per identificare potenziali rischi, in modo da avvisare gli utenti del pericolo.

Inoltre, la modalità Protezione avanzata è studiata per proteggere gli utenti anche dai download pericolosi: il sistema esegue più di 300.000 scansioni approfondite di file sospetti ogni mese, aiutando a trovare nuove forme di malware (può pure aiutare gli utenti a proteggersi dalle nuove minacce nascoste negli archivi crittografati).

Infine, la modalità Protezione avanzata protegge anche la privacy, in quanto i dati degli utenti (inclusi gli URL, i contenuti delle pagine e i file) vengono resi anonimi quando è possibile.

In sostanza, secondo Google attivare la modalità Protezione avanzata non migliora solo la sicurezza per sé stessi ma anche per tutti gli altri utenti del Web.

È possibile attivare tale modalità andando nel menu delle Impostazioni di Google Chrome ed entrando nella sezione dedicata alla Sicurezza.