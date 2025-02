Il team di sviluppo di Google Chrome è al lavoro per dotare la versione desktop del browser di una nuova funzionalità di sicurezza che terrà al sicuro gli account degli utenti, andando a modificare automaticamente la password degli account che sono stati compromessi.

Non sorprende, in un periodo così florido per l’intelligenza artificiale, che Google si sia affidata proprio all’IA per “potenziare” questa funzionalità, versione rivista e corretta di qualcosa che già è disponibile, seppur senza automatismi, all’interno del browser. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Chrome: una funzionalità di sicurezza migliorerà grazie all’IA

Il team di sviluppo di Google Chrome sta lavorando per migliorare una funzionalità di sicurezza già presente all’interno del browser.

Nello specifico, l’obiettivo è quello di migliorare la funzionalità del Gestore delle Password che avvisa l’utente se la password di qualche account sia stata identificata all’interno di una violazione (una fuga o un furto di dati sensibili) e quindi sia stata compromessa.

Attualmente, il browser avvisa gli utenti quando accade una cosa del genere e chiede all’utente se vuole modificare la password, offrendo la possibilità di generarne una più sicura. Le cose potrebbero presto cambiare con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Come suggerito dal noto insider @Leopeva64 su X, l’ultima versione di Chrome Canary nasconde una nuova funzionalità, potenziata dall’IA, chiamata Automated password change (lett. “Modifica automatizzata della password”).

In soldoni, senza nemmeno avvisare l’utente, il browser provvederà “in prima persona” a cambiare le password degli account che sono stati compromessi per via di fughe (o furti) di dati.

La funzionalità è attualmente in fase di test su Chrome Canary

Questa novità in termini di sicurezza è attualmente disponibile per gli utenti che eseguono la versione Canary del browser Google Chrome su piattaforme desktop (sistemi operativi macOS, Windows, Linux e Chrome OS).

Anche installando questa versione in anteprima (e piuttosto instabile) del browser, vi è la necessità di attivare due flag sperimentali per testare la funzionalità:

Improved password change service: La vera funzionalità che si preoccuperà di cambiare automaticamente la password di un account qualora le credenziali siano state state protagoniste di una violazione.

La vera funzionalità che si preoccuperà di cambiare automaticamente la password di un account qualora le credenziali siano state state protagoniste di una violazione. Mark all credential as leaked: è un flag rivolto agli sviluppatori e ha puro scopo di test; se abilitato, fa sì che il gestore delle password riconosca tutte le password come se fossero state protagoniste di una violazione, permettendo a sviluppatori e tester di valutare il servizio di modifica automatica delle password.

A quel punto, come mostrato dalla seguente immagine, la funzionalità verrà mostrata all’interno del menu AI Innovations tra le impostazioni del browser.

Qualora siate interessati a provare questa funzionalità, il cui sbarco sulla versione stabile del browser non avverrà prima di qualche mese, potete procedere con il download e l’installazione della versione Canary: per farlo, vi basterà raggiungere la pagina dedicata (tramite questo link) e cliccare su “Scarica Chrome Canary”.

Nel caso in cui, invece, vogliate provare per la prima volta (o comunque scaricare) il browser Google Chrome sul vostro computer, vi basterà raggiungere la pagina dedicata (tramite questo link) e cliccare su “Scarica Chrome”.