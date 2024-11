Il team di sviluppatori di Google Chrome continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare browser e nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli su una novità che potrebbe essere presto implementata.

Ed è questo costante impegno una delle principali ragioni per cui il browser del colosso di Mountain View è così apprezzato dagli utenti, tanto da poter essere considerato il leader incontrastato del settore.

Scoperta una nuova funzione in arrivo su Google Chrome

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker Leopeva64 su X, pare che gli utenti avranno la possibilità di accedere rapidamente alle “schede suggerite” di Google Chrome dall’elenco delle app del proprio dispositivo Android (anche dai risultati di ricerca).

Secondo quanto viene riferito dal leaker, nella pagina delle Impostazioni dovrebbe essere aggiunta una nuova apposita opzione per disattivare questa funzionalità.

Questa nuova feature è appena apparsa nella versione Canary del browser e, sebbene possa già essere attivata, sembra ancora non funzionante (probabilmente è in fase di test interno).

Ad ogni modo, questa nuova funzione probabilmente rientra nella serie di iniziative portate avanti dal team di sviluppatori di Google per poter offrire agli utenti il maggior quantitativo possibile di contenuti nella ricerca universale del sistema operativo Android, in modo da renderla ancora più utile.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app. In sostanza, per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni dal colosso di Mountain View.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Chrome dal Play Store attraverso il seguente badge: