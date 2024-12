Con un lungo e dettagliato post sul Chromium Blog, Google ha voluto evidenziare come il suo browser per Android abbia ottenuto punteggi elevati nei test Speedometer. Si tratta di un benchmark che misura le prestazioni di un browser nel gestire applicazioni web complesse. In questo modo Google vuole non solo sottolineare l’impegno profuso nel rendere Chrome sempre più veloce, ma anche riconoscere il merito dei propri partner, specialmente le aziende che si occupano della produzione dei chip che supportano i dispositivi Android e Chrome.

Come Google ha migliorato Chrome per Android

Dall’uscita di Google Chrome M112 i test Speedometer mostrano un aumento di 2,1 volte dei punteggi relativi alle prestazioni del browser sui dispositivi Android. Questo è reso possibile anche grazie a Snapdragon 8 Elite Mobile Platform che ha permesso al browser di raggiungere queste prestazioni. A determinare questo incremento delle prestazioni ci sono diversi cambiamenti che Google ha apportato in Chrome nel corso delle varie release.

I principali ambiti di intervento sono stati l’ottimizzazione delle diverse build, il miglioramento delle prestazioni del motore JavaScript e del motore di rendering web (V8 e Blink) e l’ottimizzazione della gestione delle risorse hardware in Android in collaborazione con i vari partner, come Qualcomm.

Entrando più nello specifico Google spiega che dalla versione dell’anno scorso di Chrome sono state previste build differenti per i vari dispositivi Android. Eppure questi variano molto tra di loro (entry level, top di gamma, eccetera) e pur dovendo per tutti garantire il massimo della velocità ci sono delle differenze tecniche di cui tenere conto.

Con la versione M113 di Google Chrome, grazie al Play Store, è stata prevista l’invio di build separate per i dispositivi di livello premium, così da applicare ottimizzazioni specifiche. Queste ottimizzazioni della build rappresentano più della metà dei miglioramenti complessivi del punteggio Speedometer. Google precisa come il risultato sia stato raggiunto anche grazie alla partnership con Arm.

Per assicurare che Google Chrome funzioni al meglio anche sui dispositivi di fascia bassa, che dispongono di risorse limitate, sono stati previsti dei miglioramenti ai due motori principali di Chrome: V8 (per l’esecuzione del codice JavaScript) e Blink (per il rendering delle pagine web). Questi miglioramenti hanno reso sostanzialmente Chrome più veloce e reattivo.

Infine, Google è intervenuta nel modo in cui Chrome interagisce con il sistema operativo e l’hardware dei dispositivi sui quali è installato. Lavorando in collaborazione con Qualcomm e altri partner, Google ha permesso a Chrome di utilizzare in modo più intelligente le risorse del dispositivo, incrementando le prestazioni fino all’80% rispetto alle versioni precedenti.

Per rendere l’idea di quanto questi cambiamenti abbiano avuto un impatto positivo sull’esperienza degli utenti, Google spiega che la versione M112 impiegava più del 50% del tempo in più rispetto alle versioni più recenti per caricare un documento di Google Documenti su Pixel Tablet.