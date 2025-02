Tra le diverse applicazioni dedicate ala messaggistica disponibili nel panorama Android figura anche Google Messaggi, ovvero l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto lo spostamento dei segni di spunta all’interno della bolla del messaggio, animazioni e colori che potrebbero presto avere maggiore rilevanza, ma abbiamo visto anche come l’app abbia dichiarato guerra allo spam, come siano in atto i preparativi per rinnovare il look del software, o ancora come gli sviluppatori stiano lavorando a nuove opzioni per aumentare la privacy degli utenti.

Oggi vediamo insieme una nuova funzionalità che, per quanto non rappresenti una novità assoluta nel panorama delle applicazioni di messaggistica, potrà senza dubbio tornare utile a coloro che preferiscono affidarsi a Google Messaggi.

Nuova funzionalità RCS per Google Messaggi

Alcuni tra voi sicuramente sono soliti affidarsi ad una delle tante applicazioni dedicate alle note per tenere traccia dei propri impegni, altri invece, magari per risparmiare tempo, si affidano a software di messaggistica come WhatsApp, Telegram e altri, per inviare al proprio numero messaggi di vario genere.

Anche Google Messaggi permette di svolgere questa operazione, ma finora consentiva esclusivamente l’invio di messaggi SMS al proprio numero di telefono; tuttavia, tra le diverse novità che vengono ciclicamente implementate nell’app, figura ora anche la possibilità di inviare messaggi RCS al proprio numero.

Come potete notare dallo screenshot qui sopra, l’ultima versione Beta dell’app Google Messaggi (messages.android_20250210_01_RC00.phone.openbeta_dynamic) permette l’invio di un messaggio a sé stesso sfruttando il protocollo RCS.

La novità in questione consente di inviare messaggi più lunghi, foto e video di qualità superiore, nonché una varietà di file al proprio numero; è bene sottolineare tuttavia come i messaggi RCS inviati a sé stessi non siano crittografati.

Google Messaggi si unisce dunque alla maggior parte delle altre app di messaggistica che già permettono di svolgere questa operazione, considerando come la nuova funzione sia già ampiamente disponibile nel canale Beta, non dovrebbe volerci poi molto prima che ne possano beneficiare anche gli utenti del canale stabile.