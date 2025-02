Tra le diverse applicazioni dedicate ala messaggistica disponibili nel panorama Android figura anche Google Messaggi, ovvero l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto lo spostamento dei segni di spunta all’interno della bolla del messaggio, animazioni e colori che potrebbero presto avere maggiore rilevanza, ma abbiamo visto anche come l’app abbia dichiarato guerra allo spam, come siano in atto i preparativi per rinnovare il look del software, o ancora come gli sviluppatori stiano lavorando a nuove opzioni per aumentare la privacy degli utenti.

Oggi, grazie a quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, scopriamo insieme quella che potrebbe essere una futura integrazione dell’app con un altro popolare software di messaggistica.

Google Messaggi potrebbe permettere di avviare una videochiamata WhatsApp dalla schermata della chat

Chi tra voi è solito utilizzare Google Messaggi avrà notato come l’applicazione vanti delle integrazioni con altri software, si tratta nello specifico di altre app sviluppate dal colosso di Mountain View; ad esempio, cliccando sull’icona in alto a destra nella schermata di una chat (individuale o di gruppo) per avviare una videochiamata, l’app passerà la palla a Google Meet per gestire l’operazione.

Tuttavia, non tutti gli utenti magari utilizzano il software per le videochiamate di Google e, qualora Meet non fosse installata sul dispositivo del ricevente, l’intera operazione perderebbe buona parte della sua comodità (il sistema avviserà l’utente della necessità di installare l’app, allungando notevolmente le tempistiche per effettuare la comunicazione tra i due).

Per questo motivo, l’azienda sembra aver deciso di implementare in Google Messaggi una comoda integrazione con una delle più popolari app di messaggistica: WhatsApp. Il software di proprietà di Meta gode infatti di una diffusione certamente capillare rispetto all’app di Google menzionata in precedenza.

Lo sviluppatore citato in apertura è riuscito ad individuare tracce di questa futura implementazione nella versione v20250131 di Messaggi, riuscendo ad attivarla per vie traverse e permettendoci di dare un primo sguardo al suo aspetto.

Come potete notare dal video condiviso, il pulsante per l’avvio di una videochiamata posizionato nella parte alta destra della schermata della chat permetterà nel prossimo futuro di avviare una videochiamata tramite WhatsApp direttamente, senza dover accedere al software in maniera diversa.

Anche in questo caso, se chi riceve la chiamata non ha scaricato WhatsApp sul proprio smartphone verrà mostrata un’apposita notifica che invita ad effettuare il download, per quanto in questo caso si tratti di una circostanza abbastanza remota. In ultimo, a differenza di quanto accade al momento con Meet, Google Messaggi consentirà di sfruttare la nuova funzione solo nelle chat individuali, relegando ancora il compito al software proprietario per quel che concerne le videochiamate di gruppo.

L’integrazione dei due software di messaggistica non è ancora disponibile per gli utenti e non ci sono indizi sulle tempistiche di rilascio, sarà sufficiente attendere un po’ per scoprire quanto tutti potranno avviare una videochiamata WhatsApp direttamente dalla schermata della chat di Google Messaggi.