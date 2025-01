Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel, ma anche su molti smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria apposita (ad esempio è quella predefinita sui Galaxy S25), continua ad evolversi implementando nuove funzionalità o guadagnando piccoli ritocchi estetici.

Nelle ultime ore è emerso che il team di sviluppo, spesso indeciso sulla strada da intraprendere, stia lavorando per apportare nuove modifiche estetiche all’interfaccia utente che avranno impatto sulla schermata iniziale dell’app e sulle schede descrittive dei profili o delle chat di gruppo.

Google Messaggi: in arrivo altre novità estetiche

Il solito @AssembleDebug, tramite un post su X, ha messo in mostra nuove modifiche estetiche (molto sottili) che potrebbero presto rinnovare Google Messaggi e che si andrebbero ad aggiungere alle modifiche già emerse nelle ultime settimane.

La prima modifica di cui vi parliamo è quasi impercettibile. Come potete osservare dalla seguente galleria d’immagini, nella schermata iniziale è stato modificato il “contenitore” dei messaggi, quello che inizia subito sotto alla riga d’intestazione (quella con il nome dell’app, l’icona per accedere alla ricerca interna e l’avatar dell’account Google).

Questo “contenitore”, che prima era separato dal resto tramite una linea netta, ora è separato dal resto attraverso una linea che termina con due curvature verso l’esterno (e che sembra essere stata spostata leggermente più in basso). Non cambia nulla per quanto riguarda i colori, sia con tema chiaro che con tema scuro.

Anche la pagina contenente le informazioni su una chat (di gruppo o singola che sia) ha subito modifiche, decisamente più evidenti rispetto a quelle della schermata iniziale. Tutti gli elementi dell’interfaccia risultano più grandi (avatar/avatar di gruppo, nome dell’interlocutore/della chat di gruppo, pulsanti con le azioni rapide).

Proprio i pulsanti con le azioni rapide (per avviare una videochiamata, aggiungere membri o avviare la ricerca interna alla chat) subiscono un’ulteriore modifica, seguendo i colori dinamici del tema applicato sul dispositivo (in precedenza erano “neutri”).

Non è chiaro quando queste novità (attualmente nascoste dietro flag sperimentali per sviluppatori) saranno disponibili per tutti e, a dire il vero, non è nemmeno detto che prima o poi lo saranno: spesso, infatti, il team di sviluppo si limita a dei test su modifiche che non verranno mai implementate nella versione stabile di Google Messaggi.

Come scaricare o aggiornare l’app

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Se, invece, voleste provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi (come quella appena discussa), potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).