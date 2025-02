Google continua costantemente ad aggiornare il proprio parco applicazioni per sistemare l’interfaccia utente, riorganizzare le funzionalità presenti o introdurre nuove funzionalità: a tal proposito, nelle ultime ore è emersa una piccola novità (in sviluppo) che coinvolgerà le chat RCS su Google Messaggi.

Inoltre, emerge una novità prettamente estetica nell’app YouTube Music: sembra che, tramite un nuovo test, il team di sviluppo stia testando ulteriori modifiche legate alla schermata “In riproduzione“. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Messaggi: novità in arrivo per le chat RCS

Google Messaggi è l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel, ma anche su molti altri smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria apposita.

Il team di sviluppo è costantemente al lavoro per migliorare la qualità dell’app, anche se (a volte) le modifiche apportate non risultano poi troppo utili o apprezzabili, soprattutto parlando di modifiche estetiche. Presto, però, potrebbe arrivare una novità molto utile che aggiunge una funzionalità alle chat RCS.

Attualmente, l’eliminazione di un messaggio da una chat RCS prevede che questo venga eliminato esclusivamente dal dispositivo su cui viene eseguita l’azione: il destinatario (o i destinatari, nel caso di chat di gruppo) continueranno ancora a vedere il messaggio.

Presto, invece, Google Messaggi consentirà agli utenti di eliminare un messaggio RCS per tutti, un po’ come avviene su WhatsApp dove è possibile scegliere di eliminare un messaggio “solo per te” o “per tutti”. Google intende implementare una modifica in conformità con la versione 2.7 dello standard RCS Universal Profile.

Analizzando la versione 20250131_02_RC00 dell’app Google Messaggi, il solito @AssembleDebug ha scovato i riferimenti “testuali” a questa novità (via Android Authority), ovvero i messaggi che compariranno all’interno delle chat sia per l’utente che elimina il messaggio, sia per il destinatario (o i destinatari). Li riportiamo di seguito:

Message deleted by its author

You deleted a message

Sender attempted to delete a message

Delete for everyone

Messages may still be seen by others on older app versions

Delete for me

Questa novità è ancora in fase di sviluppo: non è noto quando verrà rilasciata almeno ai beta tester; vi è comunque la certezza che essa non funzionerà nel caso in cui il destinatario (o i destinatari) utilizzassero una versione più vecchia dell’app rispetto a quella che (per prima) supporterà questa potenzialità.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi (come quella appena discussa), potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

Su YouTube Music inizia a diffondersi la riprogettata schermata “In riproduzione”

L’app di YouTube Music si appresta a ricevere una piccola modifica all’interfaccia utente che andrà a rimpiazzare l’attuale modo con cui si effettua il passaggio dal brano musicale al video relativo alla canzone in ascolto, funzionalità esclusiva per gli abbonati Premium.

Attualmente, come potete vedere dalla seguente immagine comparativa, per switchare tra brano e video, basta effettuare un tap su una delle due opzioni collocate in alto all’interno di una pillola.

Nella versione per dispositivi Android dell’app, come emerge online (ad esempio dal contributo dell’utente Jumfrov su Reddit), il team di sviluppo sta testando (lato server) un design alternativo che sposta il pulsante per “passare” al video all’interno del carosello delle azioni (la nuova collocazione è evidenziata sempre nell’immagine sottostante).

La nuova interfaccia risulta leggermente più pulita anche se, in questo modo, il pulsante per riprodurre il contenuto multimediale (audio o video) su altri dispositivi e il menu completo con tutte le opzioni (accessibile dai tre puntini in alto a destra) sembrano un po’ messi lì a casaccio.

Questo piccolo cambiamento fa parte della più ampia riprogettazione della schermata “In riproduzione” che era stata individuata lo scorso novembre e che sposta i pulsanti Play/Pausa, Avanti, Indietro, Shuffle e Ripeti subito sotto al nome dell’artista, scambiandoli di posto con il carosello delle azioni (la barra di avanzamento, invece, rimane allo stesso posto, pur diventando più spessa e perdendo il “pallino” che evidenzia il punto della canzone in cui siamo).

Come scaricare o aggiornare YouTube Music

Per scaricare o aggiornare all’ultima versione disponibile l’app di YouTube Music per dispositivi Android, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla (tramite il pulsante “Installa”) o, eventualmente, aggiornarla (tramite il pulsante “Aggiorna” se venisse segnalata la presenza di un aggiornamento).