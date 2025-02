Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Google Messaggi, la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti una valida alternativa nel settore della messaggistica.

Frutto di tale incessante lavoro è l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche più o meno rilevanti, in modo da garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Ebbene, una di queste novità è rappresentata da una piccola modifica al funzionamento degli SMS per gli utenti con dispositivo dual-SIM, per i quali dovrebbe essere aggiunto un passaggio extra.

Una novità in arrivo per Google Messaggi

Allo stato attuale gli utenti Dual SIM quando devono inviare un messaggio possono selezionare la SIM direttamente dall’apposita icona nella casella di composizione del testo (e la selezione rimarrà valida anche per la volta successiva che verrà inviato un messaggio a quel contatto).

Dall’analisi della versione 20250209_01_RC00.phone.openbeta_dynamic di Google Messaggi è emerso che l’icona per cambiare la SIM durante la digitazione del messaggio è stata rimossa e la relativa opzione è stata spostata nella sezione dei dettagli del profilo o della conversazione.

A seguire l’attuale interfaccia (a sinistra) e quella nuova:

Sebbene possa sembrare soltanto una piccola modifica all’interfaccia utente, finisce per aggiungere un passaggio ulteriore nel momento in cui si deve selezionare una SIM per inviare messaggi di testo a singoli contatti (senza dubbio l’icona della SIM nella sezione di composizione del messaggio era molto più comoda e semplice da trovare).

Al momento non vi sono informazioni su quando questa modifica potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.