Sono già tante le novità che hanno debuttato nel mondo Android in questo inizio di 2025, ma nei prossimi giorni ne arriveranno tantissime altre: facciamo il punto della situazione e vediamo quali sono gli smartphone Android in arrivo entro il prossimo mese, basandoci su indicazioni ufficiali, strategie attuate finora dai produttori e indiscrezioni. Partiamo subito perché c’è tanta carne al fuoco tra Samsung, Google, Xiaomi, OPPO, Huawei, Realme, HONOR, Nothing, Vivo e non solo, tra febbraio e marzo 2025.

Già tante novità a gennaio, ma scopriamo quelle in arrivo a febbraio e marzo

Mentre in casa Apple sta per arrivare a quanto pare il debutto di iPhone SE (2025), nel mondo Android c’è tantissimo di cui parlare. In questi primi giorni dell’anno hanno esordito non solo Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ma anche HONOR Magic7 Pro, ASUS Zenfone 12 Ultra, Vivo X200 Pro, POCO X7 e POCO X7 Pro, OnePlus 13 e non solo.

Insomma, sono state settimane intense, ma quelle che ci aspettano non saranno decisamente da meno: unendo indicazioni ufficiali, indiscrezioni e quello che sappiamo sulle strategie di lancio dei vari produttori, possiamo già anticiparvi tanti modelli in arrivo entro il mese prossimo.

Le novità in arrivo nel mese di febbraio 2025

Entro il mese di febbraio dovremmo conoscere alcuni modelli di fascia alta e premium, ma anche qualche dispositivo di fascia media. Abbiamo già la data di lancio ufficiale di OPPO Find N5, ossia il nuovo pieghevole super sottile con formato a libro: sarà presentato il 20 febbraio 2025 e potrebbe arrivare pure sul mercato globale, anche se c’è ancora da chiarire il suo legame con OnePlus Open 2 (anch’esso atteso nelle prossime settimane).

Passando in casa Xiaomi il mese di febbraio dovrebbe essere quello giusto per conoscere Xiaomi 15 Ultra, l’atteso flagship che andrà a completare la gamma di fascia alta finora composta da Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro. Il nuovo modello dovrebbe essere svelato in Cina entro la fine di febbraio. Il lancio globale della serie Xiaomi 15 deve ancora avvenire, ma ci aspettiamo novità proprio tra febbraio e marzo, magari durante il Mobile World Congress che prenderà il via il 3 marzo 2025.

Questo febbraio dovrebbe inoltre debuttare un altro smartphone Xiaomi, anche se del brand POCO (di recente tornato tra le “braccia” del produttore): stiamo parlando di POCO M7 5G, che andrà ad affiancare il già ufficializzato POCO M7 Pro 5G. Non sappiamo per ora in quali mercati lo vedremo, ma quasi sicuramente si partirà dall’India. A metà mese dovrebbe toccare pure alle versioni globali di OPPO Reno13 e OPPO Reno13 Pro: i due smartphone arriveranno a qualche mese di distanza dalle versioni proposte in Cina.

Restando nel mese di febbraio dovremmo conoscere più da vicino anche Realme GT7 Pro Racing Edition, che promette prestazioni super (con Snapdragon 8 Elite) a un prezzo accessibile: il lancio dovrebbe avvenire forse già la prossima settimana vicino ad altri modelli del brand, ossia Realme P3 Pro e Realme Neo7 SE (con la sua impressionante batteria da 7000 mAh, secondo le anticipazioni). Non è detto che arrivino a livello globale, purtroppo. Questo mese dovrebbero arrivare poi Vivo V50 (18 febbraio 2025 la possibile data) e Samsung Galaxy F06 5G, ma quest’ultimo sarà quasi certamente riservato ad altri mercati (come quello indiano).

Ricapitolando, questo mese di febbraio dovrebbero arrivare i seguenti smartphone Android:

Modelli in uscita a febbraio 2025: OPPO Find N5 (e OnePlus Open 2?)

Xiaomi 15 Ultra

OPPO Reno13 e OPPO Reno13 Pro

Vivo V50

Realme GT7 Pro Racing Edition

Realme P3 Pro

Realme Neo7 SE

POCO M7 5G

Samsung Galaxy F06 5G

Le novità in arrivo nel mese di marzo 2025

L’inizio del mese di marzo dovrebbe essere particolarmente intenso, vista la presenza in calendario del Mobile World Congress 2025. Fiera o non fiera, entro il mese dovremmo vedere il debutto di Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+, già anticipati dall’esordio indiano di metà gennaio.

In casa Samsung toccherà molto probabilmente ai nuovi esponenti della fascia media: non c’è ancora una data ufficiale, ma a marzo dovrebbero essere presentati almeno Samsung Galaxy A56 5G e Samsung Galaxy A36 5G, destinati a diventare un nuovo punto di riferimento per la loro fascia. Abbiamo già citato più su la serie Xiaomi 15, che potrebbe arrivare proprio a marzo a livello globale (non sappiamo con quanti modelli).

Questo potrebbe essere anche il mese di OPPO Find X8 Ultra e OPPO Find X8 Mini, perlomeno per il mercato cinese. Non sappiamo se e quando questi due nuovi smartphone possano arrivare a livello globale, ma da noi è già disponibile OPPO Find X8 Pro, che ha esordito verso la fine di novembre.

Il 4 marzo 2025 toccherà a Nothing Phone (3a) e a Nothing Phone (3a) Pro: grazie alle anticipazioni fornite dallo stesso produttore londinese abbiamo la data della presentazione e qualche ulteriore dettaglio. Per il modello di punta Nothing Phone (3) bisognerà invece attendere un po’ di più.

Sulla fascia media come non dimenticare Google Pixel 9a, che potrebbe fare il suo debutto prima del previsto (Pixel 8a è arrivato a maggio). Il nuovo smartphone della casa di Mountain View potrebbe arrivare verso la fine del mese, e in effetti sono già parecchi i rumor in questi giorni. In Cina dovrebbe arrivare entro marzo pure Huawei Pocket 3, un nuovo smartphone pieghevole con formato a conchiglia: il predecessore è stato ufficializzato nel mese di febbraio, quindi ormai i tempi dovrebbero essere maturi.

Facciamo un breve riepilogo degli smartphone Android che dovrebbero arrivare a marzo 2025:

Modelli in uscita a marzo 2025: Xiaomi 15 (e Xiaomi 15 Pro?)

Samsung Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G

Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro

Google Pixel 9a

OPPO Find X8 Ultra e Find X8 Mini

Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+

Huawei Pocket 3

Quali modelli state aspettando di più tra quelli citati? L’elenco dei nuovi smartphone in arrivo potrebbe non essere esaustivo: continuate a seguirci per scoprire tutto quello che arriverà nelle prossime settimane.