Manca sempre meno al lancio di OPPO Find N5, il nuovo smartphone pieghevole previsto in uscita entro la fine di febbraio. Nel frattempo, un listino di preorder apparso sul sito ufficiale cinese della compagnia ne avrebbe svelato la RAM e ulteriori dettagli in merito alla memoria interna, confermando anche la data d’uscita globale: scopriamoli insieme.

OPPO Find N5: specifiche attese e data di lancio

Stando a quanto riportato dal listino di preorder trapelato, il nuovo OPPO Find N5 sarà disponibile in tre diverse configurazioni, che vi riportiamo qui di seguito:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna

Nello specifico, la variante top di gamma supporterà anche la connettività satellitare. Il nuovo smartphone pieghevole sarà disponibile in Cina rispettivamente nelle colorazioni Satin Black, Jade White e Musk Purple, almeno nel caso del mercato cinese.

Tra le specifiche attese troviamo un display interno da 8,12 pollici di diagonale, mentre non abbiamo ancora nessuna informazione ufficiale per quanto riguarda il display esterno. Tutto sarà alimentato dal nuovo chip Snapdragon 8 Elite e una batteria da 5600 mAh di capacità con supporto alla ricarica via cavo da 80 W e ricarica wireless da 50 W di potenza. Il nuovo modello monterà l’interfaccia grafica ColorOS 15, basata su sistema operativo Android 15.

Passiamo al comparto fotocamere che offrirà tre sensori, di cui il principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore secondario da 8 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x. Nel caso delle fotocamere anteriori saranno presenti due sensori da 8 megapixel, riservati ai due rispettivi display: si tratterebbe dunque di un significativo passo indietro rispetto alla precedente generazione, che offriva una fotocamera anteriore da 32 megapixel e un sensore interno da 20 megapixel. OPPO Find N5 presenterà uno spessore di 9,2 millimetri da chiuso, che diminuirà a 4,6 millimetri quando aperto, con una scocca realizzata in titanio.

Secondo la pagina dei preorder, OPPO Find N5 uscirà ufficialmente il prossimo 20 febbraio anche sul mercato globale, in contemporanea al territorio cinese. Nel caso della versione globale, il modello sarà disponibile nelle colorazioni Cosmic Black e Misty White.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito alle specifiche tecniche ufficiali da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.