Nato e cresciuto sotto la custodia di Xiaomi, all’inizio del 2020 il marchio POCO ha annunciato di aver reciso il “vincolo” che lo teneva stretto al colosso cinese. Da allora POCO ha lavorato duramente per guadagnarsi una propria identità di marchio autonomo, tuttavia ha continuato a condividere con Xiaomi elementi chiave come sviluppo software e progettazione, produzione e logistica. Ora l’agognata indipendenza di POCO è giunta inesorabilmente al termine.

POCO torna all’ovile

Il sito Web po.co e le sue versioni regionali nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in Germania sono stati chiusi e ora reindirizzano ai siti Web di Xiaomi, inoltre anche l’app POCO Store è stata interrotta. Dall’inizio del 2025 tutti i prodotti POCO saranno disponibili esclusivamente tramite gli store digitali di Xiaomi, segnando un nuovo capitolo per il sotto-marchio incentrato sulla convenienza.

Per i clienti POCO le garanzie e l’assistenza post-vendita rimangono invariate, poiché erano già gestite da Xiaomi, tuttavia POCO ha anche confermato che gli utenti possono accedere ai dati personali collegati all’app POCO Store tramite i loro account Xiaomi, garantendo la conformità alle normative sulla privacy. Questo cambiamento arriva poco prima del lancio di POCO X7 e POCO X7 Pro che saranno i primi a debuttare in esclusiva sul sito Web mi.com di Xiaomi il 9 gennaio 2025.

L’integrazione di POCO nell’ecosistema di Xiaomi aiuta a ridurre i costi e semplifica le operazioni, allineando il marchio alla società madre, inoltre il cambiamento potrebbe anche rendere i prodotti POCO più accessibili, data l’infrastruttura consolidata del colosso cinese, tuttavia POCO potrebbe finire col diventare solo una linea di prodotti di Xiaomi.