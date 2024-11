Il lancio ufficiale della nuova serie OPPO Reno13 è arrivato e l’evento tenutosi in Cina è stato anche l’occasione per presentare il nuovo Pad 3. Scopriamo nel dettaglio le specifiche dei nuovi device a marchio OPPO.

OPPO Reno13 e Reno13 Pro

Come anticipato i nuovi OPPO Reno13 e Reno13 Pro usufruiscono delle prestazioni del processore MediaTek Dimensity 8350. Confermato, quindi, che questi sono i primi smartphone a integrare questo processore dotato del nuovo chip X1 che migliora la qualità della rete. Questa la scheda tecnica completa di OPPO Reno13:

Display OLED piatto curvo da 6,59 pollici (2760 × 1256 pixel) 1,5K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento touch di 240 Hz, luminosità di picco fino a 1200 nit, oscuramento PWM ad alta frequenza di 3840 Hz

Processore Octa Core Dimensity 8350 4nm fino a 3,35 GHz con GPU Mali-G615 MC6

12 GB / 16 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB / 512 GB / 1 TB di storage UFS 3.1

Android 14 con ColorOS 14

Fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX882 da 1/1,95″, apertura f/1,8, OIS, fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP 112º con sensore Sony IMX355, apertura ƒ/2,2, registrazione video 4K a 60 fps

Fotocamera frontale da 50 MP con sensore Samsung JN5, apertura f/2.0, registrazione video 4K 60 fps

Sensore di impronte digitali nel display, sensore a infrarossi

Audio USB Type-C, altoparlanti stereo

Resistente alla polvere e all’acqua (IP66 + IP68 + IP69)

Dimensioni: 157,90×74,73×7,24mm; Peso: 181g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

Batteria da 5600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W

Questa, invece, quella di OPPO Reno13 Pro:

Display OLED curvo da 6,83 pollici (2800 x 1272 pixel) 1.5K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento touch di 240 Hz, luminosità di picco fino a 1200 nit, oscuramento PWM ad alta frequenza di 3840 Hz

Processore Octa Core Dimensity 8350 4nm fino a 3,35 GHz con GPU Mali-G615 MC6

12 GB / 16 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB / 512 GB / 1 TB di storage UFS 3.1

Android 14 con ColorOS 14

Fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX890 da 1/1,56″, apertura f/1,8, OIS, fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP 112º con sensore Sony IMX355, apertura ƒ/2,2, fotocamera periscopica da 50 MP 3,5X con sensore Samsung JN5, apertura f/2,8, registrazione video 4K a 60 fps

Fotocamera frontale da 50 MP con sensore Samsung JN5, apertura f/2.0, registrazione video 4K 60 fps

Sensore di impronte digitali nel display, sensore a infrarossi

Audio USB Type-C, altoparlanti stereo

Resistente alla polvere e all’acqua (IP66 + IP68 + IP69)

Dimensioni: 162,73×76,55×7,55mm; Peso: 197g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

Batteria da 5800 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W, ricarica rapida wireless AIRVOOC da 50 W

Entrambi gli smartphone hanno una scocca in metallo e nel display integrano uno scanner ottico per il riconoscimento delle impronte digitali. Le principali differenze riguardano quindi le dimensioni, il comparto fotografico e la capacità della batteria.

Per quanto riguarda le colorazioni OPPO Reno13 è disponibile nei colori Butterfly Purple, Galaxy Blue e Midnight Black, mentre il Reno13 Pro nei colori Butterfly Purple, Starlight Pink e Midnight Black. Il prossimo 29 novembre partirà la vendita in Cina, in attesa di vederli presto disponibili su Amazon, con queste versioni e relativi prezzi.

OPPO Reno13 12GB + 256GB – 2699 yuan (circa 372 USD)

OPPO Reno13 12GB + 512GB – 2999 yuan (circa 413 USD)

OPPO Reno13 16 GB + 256 GB – 2.999 yuan (circa 413 USD)

OPPO Reno13 16 GB + 512 GB – 3299 yuan (circa 455 USD)

OPPO Reno13 16 GB + 1 TB – 3.799 yuan (circa 524 USD)

OPPO Reno13 Pro 12GB + 256GB – 3399 yuan (circa 469 USD)

OPPO Reno13 Pro 12GB + 512GB – 3699 yuan (circa 510 USD)

OPPO Reno13 Pro 16 GB + 512 GB – 3.999 yuan (circa 552 USD)

OPPO Reno13 Pro 16 GB + 1 TB – 4.499 yuan (circa 620 USD)

OPPO Pad 3, il tablet che rende l’esperienza di scrittura simile a quella su carta

Oltre alla serie di smartphone Reno13, OPPO ha presentato anche il nuovo tablet Pad 3. Un tablet che supporta lo stilo, annunciato per offrire un’esperienza di scrittura simile a quella su carta. OPPO Pad 3 verrà distribuito anche in un’edizione soft light caratterizzata da uno schermo opaco che protegge gli occhi e riduce i riflessi. Questa la scheda tecnica completa:

Display da 11,61 pollici (2800 x 2000) 2,8K 144Hz, rapporto di aspetto 7:5, 296 PPI, luminosità fino a 700 nit, frequenza di aggiornamento variabile 144Hz, frequenza di campionamento touch 480Hz

Processore MediaTek Dimensity 8350 4nm Octa Core fino a 3,35 Ghz con GPU Arm Mali-G615 MC6

8 GB / 12 GB di RAM LPDDR5X con 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1

Android 15 con ColorOS 15

Fotocamera posteriore da 8 MP con flash LED

Fotocamera frontale da 8 MP

Audio USB Type-C, sei altoparlanti, certificazione Hi-Res

Dimensioni: 257,75×189,11×6,29mm; Peso: 533g

Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, USB Type-C, condivisione 5G, NFC

9510 mAh (tipico) con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W

OPPO Pad 3 è disponibile nei colori Star Track Bright Silver, Sunset Purple e Night Blue con questi tagli di memoria e prezzi:

OPPO Pad 3 8GB + 128GB – 2099 yuan (circa 289 USD)

OPPO Pad 3 8GB + 256GB – 2399 yuan (circa 331 USD)

OPPO Pad 3 8GB + 256GB Soft Light Edition – 2599 yuan (circa 358 USD)

OPPO Pad 3 12GB + 256GB – 2699 yuan (circa 372 USD)

OPPO Pad 3 12GB + 256GB Soft Light Edition – 2899 yuan (circa 400 USD)

OPPO Pad 3 12GB + 512GB – 3099 yuan (circa 427 USD)

È già iniziata la prevendita in Cina e prossimamente dovrebbe essere disponibile per l’acquisto anche su Amazon.