Vivo annuncia l’arrivo in Italia di uno dei componenti della sua gamma di fascia alta, presentata in Cina lo scorso ottobre: come previsto, si tratta di Vivo X200 Pro, smartphone Android che punta a ridefinire il concetto di innovazione e che si concentra particolarmente sul comparto fotografico. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo flagship del produttore, compresi il prezzo di vendita per il nostro Paese e dove acquistarlo.

Vivo X200 Pro arriva in Italia con fotocamere ZEISS da urlo e una batteria da 6000 mAh

Vivo X200 Pro arriva ufficialmente in Italia e lo fa proseguendo la partnership strategica tra il produttore e ZEISS. Il nuovo smartphone punta molto sul comparto fotografico, e combina potenti tecnologie di imaging avanzato con componenti hardware e software all’avanguardia, con l’intento di settare nuovi standard.

“Abbiamo voluto creare uno smartphone che non si limitasse a rispondere alle esigenze degli utenti ma che fosse in grado di anticiparle“, ha dichiarato Yong Dao, General Manager di Vivo Italia. “Che si tratti di catturare un’emozione attraverso i dettagli più nitidi, immergersi nel gaming più intenso o affrontare ogni giornata con sicurezza grazie a una batteria progettata per resistere a lungo, Vivo X200 Pro invita gli utenti a scoprire nuove straordinarie possibilità“.

Il sistema di imaging è stato progettato congiuntamente da Vivo e ZEISS per offrire capacità fotografiche versatili. Vivo X200 Pro mette a disposizione una fotocamera principale ZEISS True Color da 50 MP (f/1.57), un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP (f/2.67) e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0). La fotocamera principale VCS True Color utilizza un sensore di ultima generazione Sony LYT-818 (1/1,28 pollici), ed è affiancata dall’esclusivo teleobiettivo per gli scatti ad ampia distanza o per ritratti e macro: grazie alla risoluzione da 200 MP, quest’ultimo vanta diverse capacità, denominate Teleobiettivo HyperZoom, Teleobiettivo Macro, Teleobiettivo Ritratto, Teleobiettivo Paesaggi notturni e Teleobiettivo Tramonto.

Lo smartphone introduce anche una modalità Super Paesaggio potenziata: si tratta di una funzione esclusiva che integra strumenti pensati per aiutare a catturare la bellezza della natura, tra cieli stellati, scene al chiaro di luna, tramonti emozionanti e non solo. I nuovi Atmospheric Style e Soft Style sono in grado di restituire le diverse tonalità del paesaggio senza la necessità di proporre filtri aggiuntivi. Non mancano naturalmente funzioni come Panorama, Esposizione lunga e la correzione della prospettiva firmata ZEISS.

Lato video, X200 Pro offre la registrazione 4K HDR Cinematic Portrait, che consente di girare filmati anche in condizioni complicate, come con la retroilluminazione. Lo smartphone può arrivare fino al 4K a 120 fps con capacità di slow motion cinematografiche e offrire una registrazione dell’intervallo focale Dolby Vision HDR 4K a 60 fps. La fotocamera anteriore è da 32 MP (f/2.0), con zoom digitale 2x.

Il cuore del nuovo flagship è costituito dal chipset MediaTek Dimensity 9400 (a 3 nm), abbinato a una GPU a 12 core e al chip di imaging V3+ a 6 nm (che offre un aumento del 30% lato efficienza energetica). Al fianco del SoC trovano posto 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Uno dei punti di forza di Vivo X200 Pro è senza dubbio la batteria: la casa cinese ha integrato un’unità da 6000 mAh semi-solida con tecnologia dell’anodo di silicio di terza generazione, compatibile con una ricarica rapida cablata FlashCharge da 90 W e con una ricarica Wireless FlashCharge da 30 W.

Il display è un AMOLED quad-curved da 6,78 pollici con refresh rate da 1 a 120 Hz (con UltraMotion Dynamic Frame Rate), luminosità fino a 4500 nit, risoluzione 2800 x 1260, lettore d’impronte digitali ultrasonico integrato e bordi sottili su tutti e quattro i lati. Il pannello sfrutta ZEISS Natural Color per la calibrazione e per gli effetti di imaging, così da offrire una maggiore accuratezza dei colori (presente la certificazione ZEISS Master Color Display). Integra un oscuramento PWM ad alta frequenza a 2160 Hz basato su hardware, che mitiga lo sfarfallio dello schermo e riduce l’affaticamento visivo, assicurando al contempo nitidezza, efficienza energetica e durata.

Specifiche tecniche di Vivo X200 Pro: display quad-curved AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2800 x 1260, con refresh rate da 1 a 120 Hz

a risoluzione 2800 x 1260, con refresh rate da 1 a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 30 W

con ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 30 W Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Vivo X200 Pro arriva sul mercato con Android 15 e FunTouch OS 15, sistema operativo che integra diverse funzionalità di intelligenza artificiale. Troviamo Cerchia e cerca con Google, che consente di saperne di più su quanto visualizzato sullo schermo, l’assistente AI Google Gemini, Creazione Note AI e Trascrizione AI. Tra le funzioni proprietarie abbiamo Cancellazione AI e Miglioramento foto AI, che semplificano la modifica e il miglioramenti degli scatti, mentre la funzione Ricordi permette di ripercorrere passo passo gli album fotografici.

Per quanto riguarda il supporto software, con il lancio di X200 Pro Vivo estende la sua politica di aggiornamenti: per lo smartphone sono garantiti 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Prezzo e uscita di Vivo X200 Pro in Italia

Vivo X200 Pro sarà disponibile all’acquisto in Italia nei principali negozi Euronics e online a partire dal 21 gennaio 2025 al prezzo consigliato di 1299 euro nella sola configurazione da 16-512 GB. Come offerta di lancio, è previsto il caricabatterie Vivo FlashCharge da 90 W in regalo (fino a esaurimento scorte). Da noi viene proposto nella versione Titanium Gray, con una colorazione grigio satinato.