Prendete una vecchia gloria del panorama Android come Samsung Galaxy S8 e datela in pasto a un team di sviluppatori che ama le sfide. Risultato? Riusciranno senza problemi a portare la One UI 7, fresca di debutto sul mercato assieme ai Galaxy S25, sul flaship lanciato da Samsung nel lontano 2017.

La EOL, questo il nome della ROM, fa girare anche piuttosto bene la One UI 7 sullo smartphone che, nonostante le otto primavere sulle spalle, riesce perfino a supportare alcune funzionalità di intelligenza artificiale.

La One UI 7 arriva sui flagship Galaxy del 2017 prima di quelli del 2024

Torniamo a parlare di modding, pratica che in passato era all’ordine del giorno tra gli utenti Android che giocavano con i propri dispositivi, sostituendo il software “originale” fornito dal produttore con le più disparate ROM create da sviluppatori privati (o anche da grossi team di sviluppatori).

Nel tempo la pratica è caduta un po’ in secondo piano, vuoi per il software sempre più completo (e personalizzabile) fornito dai produttori stessi, vuoi per le misure di sicurezza sempre più stringenti che attanagliano le nuove versioni di Android.

In linea di massima, oggi, il modding è divenuto ormai qualcosa “di nicchia”, utile per prolungare (per vie non ufficiali) la “vita” di prodotti portati a fine vita prematuramente rispetto alle loro effettive capacità.

Uno di questi esempi è emerso nelle ultime ore, con un team di sviluppatori che ha realizzato e pubblicato una custom ROM, chiamata EOL, con l’obiettivo di portare la nuovissima One UI 7 sui flagship di Samsung del 2017, quelli dotati del SoC Exynos 8895 (sul mercato europeo): parliamo di Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ e Galaxy Note8.

A dire il vero la ROM risulta essere già introvabile in rete, anche se un utente ha ripostato sul forum di XDA il contenuto del post originale del progetto (inclusi i file necessari), probabilmente chiuso, che originariamente conteneva anche i link per il download dei file necessari (non più funzionanti), una sorta di lista con bug noti e alcuni screenshot (che condividiamo di seguito) .

Bugs:

• Due to gralloc1 > gralloc3 transition, camera/flashlight will not (and probably never) work, hence disabled.

• Broken Wi-Fi on N950F (Fixed in 1.0.1)

• Face Unlock (due to no camera).

• Smart View.

• DeX + HDMI DeX.

• The device may reboot at 80% – 100% battery with charger in (and/or battery protection on).

• Eye shield comfort is gone after each reboot. If you want to use it please turn it off, reboot the device and turn it on.

• 5GHz hotspot not turning on.

• Biometrics & Security lags (seems a bug from oneui itself).

• Maybe more

La One UI 7 sembra girare abbastanza bene su Samsung Galaxy S8

Il Web si conferma (a volte) un posto bellissimo e su Reddit, all’interno del sub-Reddit dedicato alla One UI, un utente (tale SaidBl1) ha condiviso un video di 48 secondi che mostra la One UI 7 in azione su Samsung Galaxy S8 (che originariamente si è fermato alla prima versione della One UI, basata su Android 9 Pie).

Nonostante i limiti hardware del dispositivo (SoC a 10 nm, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione), la One UI 7 basata su Android 15 sembra scorrere in maniera abbastanza fluida sul vecchio smartphone.

L’utente mostra in azione tutte le nuove funzionalità come Cerchia e cerca, il nuovo pannello dei comandi rapidi, la Now Bar (con annesse le nuove animazioni di ricarica) e alcune funzionalità online della suite di intelligenza artificiale di Samsung (ovvero Galaxy AI). Il risultato è quasi sorprendente.

Il nostro consiglio è di non installare questa ROM

Chiaramente, lo sappiamo, è difficile che qualcuno utilizzi ancora un Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ e Galaxy Note8 come smartphone principale nella vita di tutti i giorni ma qualcuno potrebbe ancora averlo e custodirlo gelosamente.

Nel caso in cui siate in possesso di uno dei tre smartphone, vi sconsigliamo comunque di ricorrere all’installazione di questa ROM personalizzata, soprattutto nel caso in cui vi troviate per la prima volta a che fare con una pratica del genere.

Oltre ai bug presenti (abbiamo condiviso la lista poco sopra), dal video si nota come la batteria si scarichi velocemente. Inoltre, ci potrebbero essere dei problemi intinseci legati alla sicurezza e il fatto che il progetto sia stato abbandonato dagli sviluppatori, fa sì che questa ROM non riceva alcuna revisione.