Dopo mesi di anticipazioni e indiscrezioni, finalmente nella serata di ieri Samsung ha presentato ufficialmente i suoi nuovi flagship, Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Trattandosi di nuovi smartphone di fascia alta e premium, non ci si poteva aspettare prezzi particolarmente contenuti, ma grazie alle offerte di lancio è comunque possibile riuscire a portarseli a casa approfittando di sconti e iniziative dedicate.

Scopriamo insieme le offerte di lancio per i Samsung Galaxy S25 e dove acquistarli in sconto.

Le offerte di lancio di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra

Come avrete visto, la serie Samsung Galaxy S25 è composta da tre modelli, un po’ come avvenuto gli scorsi anni con i predecessori: la vera e propria punta di diamante è Galaxy S25 Ultra, che condivide sì alcuni aspetti con i fratelli minori Galaxy S25 e Galaxy S25+, ma alza l’asticella sotto diversi punti di vista.

Galaxy S25 è il modello più compatto della gamma, pur condividendo gran parte delle specifiche con il fratello maggiore Galaxy S25+. Mettono a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 o 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ o QHD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy: quest’ultimo è affiancato da 12 GB di RAM e da 128 (solo S25), 256 GB o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è condiviso (tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x), mentre il modello Plus può contare su una batteria più generosa (4900 mAh invece di 4000 mAh), con ricarica cablata più rapida (45 W invece di 25 W).

Galaxy S25 Ultra mantiene il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, affiancandogli 12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Oltre alla batteria (da 5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W), a cambiare è il comparto fotografico: sul retro il modello di punta offre una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP (qui le specifiche tecniche complete).

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra vengono proposti in Italia ai seguenti prezzi di listino consigliati:

Samsung Galaxy S25: 12-128 GB a 929 euro 12-256 GB a 989 euro (929 euro in promo lancio) 12-512 GB a 1109 euro (989 euro in promo lancio)

Samsung Galaxy S25+: 12-256 GB a 1189 euro 12-512 GB a 1309 euro (1189 euro in promo lancio)

Samsung Galaxy S25 Ultra: 12-256 GB a 1499 euro 12-512 GB a 1619 euro (1499 euro in promo lancio) 12 GB – 1 TB a 1859 euro (1619 euro in promo lancio)



Si tratta sostanzialmente degli stessi prezzi dei predecessori, e anche questa volta troviamo diversi modi per farli scendere un po’ durante il periodo di lancio. Se avete partecipato alle varie iniziative pre-lancio proposte dai vari rivenditori, potete sfruttare i coupon fino a 200 euro, ma anche in caso contrario non c’è da preoccuparsi.

Fino al 27 gennaio 2025, sul Samsung Shop Online sono attivi i coupon GALAXY4U, GALAXYS25 e SAMSUNGS25 per ottenere 200 euro di sconto sui nuovi modelli. In più, se avete un vecchio dispositivo da dare in permuta, potete approfittare dell’iniziativa di Trade-In per ottenere una valutazione massima di 680 euro. Se invece non ne avete uno, potete comunque acquistare Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra con Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 o Galaxy Buds3 Pro per avere fino a 100 euro di sconto aggiuntivo a carrello (fino al 6 febbraio). Acquistando uno dei nuovi smartphone sullo store ufficiale di Samsung entro il 6 febbraio e registrandovi su Samsung Members entro il 7 aprile potete anche partecipare all’estrazione di uno dei 100 Samsung Galaxy Watch Ultra.

Fino al 6 febbraio 2025 potete inoltre portarvi a casa gli smartphone “raddoppiando” la memoria: le versioni con i tagli di memoria superiori sono infatti proposte ai prezzi di quelle inferiori (come già capitato in passato), sia sul Samsung Shop Online sia presso gli altri principali rivenditori. Vi ricordiamo che solo sullo shop ufficiale del produttore potete trovare i colori extra, ossia Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold e Titanium Jade Green per S25 Ultra e Blue Black, Coral Red e Pink Gold per S25 e S25+.

Per quanto riguarda Amazon potete utilizzare il coupon UNPACK200 per ottenere 200 euro di sconto sull’acquisto dei nuovi flagship, ma solamente se avevate eseguito la registrazione i giorni precedenti al lancio. In ogni caso, anche su Amazon.it potete acquistare gli smartphone raddoppiando la memoria: i modelli con i tagli di memoria superiori sono proposti ai prezzi di quelli inferiori (256 GB al prezzo del 128, 512 GB al prezzo del 256 e 1 TB al prezzo del 512 GB). Il sito offre eventualmente altri 100 euro di sconto con Prime Student, e 100 o 150 euro di sconto pagando con carta American Express.

Se preferite rivolgervi a MediaWorld, sappiate che anche qui sono attive alcune iniziative promozionali. Rimane a disposizione la proposta di raddoppio della memoria, ma abbiamo anche coupon, Trade-In con SChange ed extra sconti. Fino al 4 febbraio 2025 potete utilizzare il coupon NEWGAL200 per ottenere 200 euro di sconto, mentre dal 5 al 9 febbraio 2025 potete usare NEWGAL100 per avere 100 euro di sconto. Se avete la carta MediaWorld Club (potete farla anche al momento) potete approfittare di un ulteriore sconto di 100 euro (entro il 9 febbraio 2025): quest’ultimo viene applicato automaticamente nel carrello se avete la carta associata al profilo (è valido anche in negozio).

Con la valutazione e l’extra valutazione dell’usato dell’iniziativa SChange di MediaWorld potete acquistare i nuovi smartphone ottenendo una supervalutazione garantita di 120 euro da sommare alla normale valutazione (che può arrivare fino a 550 euro in base al modello e alle condizioni).

Discorso simile per Unieuro, che propone il “solito” raddoppio della memoria, coupon per sconti fino a 200 euro e la possibilità di sfruttare il programma UniUpgrade per la permuta dell’usato.

Con il coupon SAMLANCIO200, valido fino al 4 febbraio 2025, potete ottenere uno sconto di 200 euro sull’acquisto della serie Samsung Galaxy S25. Lo sconto si dimezza oltre questa data: dal 5 al 9 febbraio 2025 potete ottenere uno sconto di 100 euro digitando SAMLANCIO100 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Con UniUpgrade e la permuta dell’usato, potete acquistare Galaxy S25 256 GB a partire da 469 euro.

Insomma, risulta praticamente impossibile “riuscire” a pagare Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra a prezzo pieno.