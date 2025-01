Google continua il ciclo di sviluppo di Android 15 QPR2, rilasciando in queste ore la beta 3 per tutti i Pixel compatibili e iscritti al programma beta di Android.

Siamo quindi arrivati alla terza versione in anteprima del secondo sviluppo intermedio di Android 15, che arriverà in forma stabile il prossimo marzo con il rilascio dell’aggiornamento trimestrale e del Pixel Drop, il primo del 2025 e, probabilmente, l’ultimo prima del rilascio ufficiale di Android 16.

Le novità di Android 15 QPR2 beta 3

Gli aggiornamenti trimestrali di Android rappresentano aggiornamenti più corposi rispetto a quelli mensili, utili per introdurre nuove funzionalità all’interno del sistema operativo dei Pixel di Google. La QPR2 rappresenta, come già detto, il secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15, le cui novità arriveranno in forma stabile su tutti gli smartphone del colosso di Mountain View il prossimo marzo.

La nuova beta 3 di Android 15 QPR2 è disponibile per tutti i Pixel attualmente iscritti al programma beta, e arriva dopo circa un mese dal rilascio della beta 2 e a circa due settimane dal rilascio dell’aggiornamento correttivo della beta 2.1. Il numero di build di questa versione è BP11.241210.004 e porta con sé le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2025, il tutto racchiuso in un peso di circa 300 MB (su Google Pixel 6).

Le note di rilascio

Le note di rilascio di Android 15 QPR2 beta 3 si limitano a citare la risoluzione di alcuni bug che affliggevano la precedente versione del sistema operativo, riportati dagli utenti tramite feedback:

Resolved developer- and user-reported issues

Fixed issues that could cause a device to restart when making a phone call. (Issue #379051274, Issue #390594506)

Fixed an issue where trying to resume an app from the app overview would return to the home screen instead. (Issue #385017194)

Fixed issues where the language picker menu (accessed by long-pressing the spacebar) changed the window, which caused the IME to hide in apps that had set their softInputMode to STATE_ALWAYS_HIDDEN . (Issue #388201594, Issue #386972825)

to . (Issue #388201594, Issue #386972825) Fixed an issue that sometimes caused a clicking sound in the background while recording video. (Issue #385998260)

Fixed an issue that caused wireless charging to stop functioning in some cases. (Issue #379301921)

Other resolved issues

Fixed various other issues that were impacting system stability, connectivity, and interactivity.

Fixed an issue that could cause devices to crash after starting an exercise on a connected Wear OS device.

Fixed an issue with null pointer exceptions that sometimes caused the system UI to crash.

Fixed an issue that caused the Android Beta Feedback app to crash sometimes when submitting a bug report.

Come al solito le novità introdotte da questo aggiornamento non vengono menzionate all’interno delle note di rilascio, ma sappiamo già che Google ha risolto una problematica segnalata da diversi utenti che utilizzano Gboard: con Android 15 QPR1 era stata infatti introdotta una nuova icona a forma di globo, posta nella parte in basso a sinistra della tastiera.

Questa icona è utile per cambiare velocemente la lingua della tastiera, se ve n’è più di una impostata, o per lanciare la digitazione vocale di Google. Il precedente aggiornamento aveva reso questa icona fissa all’interno di Gboard, anche per quegli utenti che avevano una sola lingua impostata, portando alla pressione accidentale e al conseguente richiamo del menù di selezione della lingua anche durante la semplice digitazione dei messaggi.

È da dicembre che gli utenti richiedevano a gran voce la rimozione di questa icona, e con Android 15 QPR2 beta 3 non è più presente nell’interfaccia se vi è una sola lingua impostata nella tastiera. In caso di tastiera multilingua, invece, il tasto è presente e consente di passare velocemente da una lingua all’altra con la semplice pressione, o di richiamare il menù delle lingue e della digitazione vocale con la pressione prolungata.

Come installare Android 15 QPR2 beta 3

Android 15 QPR2 beta 3 è disponibile per tutti gli smartphone Pixel compatibili e attualmente iscritti al programma beta di Android, ossia da Google Pixel 6 fino ai più recenti Google Pixel 9. Ecco la lista completa:

Se avete già uno di questi smartphone iscritti al programma beta con Android 15 QPR2 beta 2 installato, riceverete la beta 3 come un semplice aggiornamento OTA. Per verificare la presenza dell’aggiornamento vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Se invece possedete la versione stabile di Android 15 e desiderate entrare nel programma, vi basterà registrare il vostro dispositivo raggiungendo la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile a questo indirizzo) e cliccando sul tasto “Registra” presente nella sezione “I tuoi dispositivi idonei”.

Entro pochi minuti il sistema vi segnalerà la presenza di un nuovo aggiornamento OTA, che installerà Android 15 QPR2 beta 3 sul vostro dispositivo. Qualora vogliate invece eseguire un’installazione manuale, potete procedere al download delle relative Factory Image (qui) o Immagini OTA (qui).

Vi ricordiamo che, qualora decidiate di installare la versione in anteprima di Android, dovrete attendere il rilascio in forma stabile di Android 15 QPR2 per uscire dal programma beta senza la perdita dei vostri dati. Non dovrete comunque attendere molto, poiché il prossimo Pixel Drop arriverà nel mese di marzo.