L’intelligenza artificiale sta permeando tutti gli aspetti della vita e del mondo e ora possiamo farci un’idea di come Google intende integrarla ancora di più sui dispositivi Android.

Il noto analista di app AssembleDebug ha appena condiviso su X alcuni screenshot di una modalità AI che è riuscito a estrarre dall’App Google. Stando a quanto riportato dal leaker, quando la modalità AI sarà attivata si potrà usare la voce per chiedere qualsiasi cosa al dispositivo, con la possibilità di allegare immagini e utilizzare Google Lens. Ecco un’anteprima della funzionalità allo stato attuale dello sviluppo.

La Ricerca Google sta per diventare come un chatbot?

In pratica sembra trattarsi di un’evoluzione della classica Ricerca Google che permetterebbe all’utente di interagire in modo simile a un chatbot come Google Gemini.

L’informatore avvisa che questa ricerca basata sull’intelligenza artificiale al momento non è ancora funzionante, ma potrebbe rivoluzionare la classica ricerca Google.

L’App Google è il centro dell’ecosistema di servizi offerti dal colosso di Mountain View, quindi è molto di più che un semplice widget che serve per cercare informazioni online.

Google sta lavorando anche su un nuovo metodo di attivazione per Gemini Live attraverso una nuova gesture che potrebbe avviare la modalità conversazionale del chatbot.