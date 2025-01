Anche nella giornata odierna assistiamo a una nuova carrellata di aggiornamenti che coinvolgono svariati smartphone Android con Samsung a trainare, come di consueto, il carro, andando ad aggiornare ben cinque dei propri smartphone Samsung Galaxy.

Al netto del colosso sudcoreano, segnaliamo l’arrivo di un corposo aggiornamento per un ex flagship di casa HONOR e l’arrivo di un nuovo aggiornamento software per uno dei più recenti smartphone di fascia media targato POCO. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung porta le patch di gennaio 2025 su altri Galaxy

Samsung continua quotidianamente a rilasciare nuovi aggiornamenti software per tutti i dispositivi supportati, implementando patch di sicurezza più aggiornate, risolvendo i bug presenti e aggiungendo nuove funzionalità.

I Samsung Galaxy S22 ricevono le patch di gennaio

Partiamo con i flagship “canonici” del colosso sudcoreano datati 2022, ovvero Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Tutti e tre i modelli hanno iniziato a ricevere le patch di sicurezza di gennaio 2025 che vanno a risolvere 29 vulnerabilità di Android (di cui 5 di livello “critico” e 22 vulnerabilità inerenti all’ecosistema Samsung.

Il nuovo aggiornamento, in distribuzione a partire dalle versioni sbloccate nel mercato statunitense, arriva tramite i firmware S901U1UES7EXL8 (S22), S906U1UES7EXL8 (S22+) e S908U1UES7EXL8 (S25 Ultra). Non cambia la versione della One UI (resta la 6.1.1 ma i tre smartphone sono idonei a ricevere la One UI 7).

Patch di gennaio anche per i Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 (trovate qui la nostra recensione) e Galaxy Note 20 Ultra (trovate qui la nostra recensione) sono gli ultimi due smartphone della serie Note del produttore sudcoreano. Lanciati nel 2020, essi non hanno mai ricevuto un vero e proprio erede (anche se gli eredi spirituali sono i modelli Ultra della serie Galaxy S).

Sappiamo dal lontano dicembre 2022 che i due smartphone non avrebbero più ricevuto nuove versioni di Android, con Android 13 che rimane l’ultimo major update. Questo aspetto non ferma Samsung dal rilasciare aggiornamenti per questi due smartphone, soprattutto in ottica della sicurezza.

Come per i Galaxy S22, anche i Galaxy Note 20 stanno ricevendo, a partire dalle unità sbloccate del mercato statunitense, le patch di sicurezza di gennaio 2025: i firmware in distribuzione sono il N981U1UESBHXL1 (Note 20) e il N986U1UESBHXL1 (Note 20 Ultra).

HONOR Magic5 Pro accoglie Android 15 e MagicOS 9.0

Gli utenti in possesso di un HONOR Magic5 Pro, il flagship di HONOR datato 2023, saranno contenti di sapere che è iniziata la distribuzione, a livello globale, di un nuovo e corposo aggiornamento software che porterà sullo smartphone la più recente versione dell’interfaccia utente del produttore cinese, ovvero MagicOS 9.0, basata su Android 15.

Il firmware in distribuzione è il C431E4R2P2 (versione 9.0.0.133, ha un peso di 3,81 GB) ed è accompagnato da un lunghissimo chagnelog che mette in evidenza tutte le novità dell’interfaccia: animazioni più fluide, temi rinnovati, nuove funzionalità, nuovi strumenti, novità sul fronte della fotografia, miglioramenti a funzionalità già esistenti e piccoli sprazzi di intelligenza artificiale.

POCO X7 Pro si aggiorna

POCO X7 Pro, smartphone lanciato dal brand del panorama Xiaomi all’inizio del mese di gennaio, riceve un nuovo aggiornamento software dal peso di 505 MB che porta la versione del software alla 2.0.9.0.VOJEUXM, rimanendo (di fatto) con HyperOS 2.0 e Android 15.

Anche se il changelog allegato risulta molto simile (se non identico) a quello che è possibile riscontrare in caso di primo aggiornamento alla più recente versione di HyperOS, questo aggiornamento potrebbe andare a risolvere alcuni bug presenti con la versione software iniziale presente sul dispositivo: di conseguenza, potrebbe essere consigliato procedere con l’aggiornamento.

Come aggiornare gli smartphone Samsung, HONOR e POCO

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) sugli smartphone Samsung, su HONOR Magic5 Pro e su POCO X7 Pro.