In occasione della giornata di apertura della HGDC.2024, la propria conferenza per sviluppatori, HONOR ha presentato ufficialmente MagicOS 9.0, la nuova versione della propria interfaccia personalizzata basata su Android 15.

Il produttore cinese fa all-in sull’intelligenza artificiale, implementandola come base del sistema operativo, con l’obiettivo di portare l’esperienza utente da dispositivi mobile in una nuova era. Scopriamo tutti i dettagli.

HONOR riparte dall’IA: ecco MagicOS 9.0

Come da previsioni, HONOR ha da poche ore ufficializzato in Cina il nuovissimo MagicOS 9.0, un sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale e definito dal CEO dell’azienda, Zhao Ming, come il mezzo per la nuova era degli smartphone “a guida autonoma”.

Il team di sviluppo ha riprogettato da zero il sistema operativo, introducendo la funzionalità proprietaria MagicLM che migliora le capacità di intelligenza artificiale dei dispositivi, permettendo ai dispositivi di “comprendere” gli utenti e offrire loro interazioni più contestuali e smart.

Il nuovo MagicLM (che in fin dei conti è un Modelli linguistico di grandi dimensioni, LLM) è integrato a livello della piattaforma e permette di gestire interazioni linguistiche, audio e visive, bilanciando l’utilizzo di risorse tra quelle on-device e quelle in cloud.

Sui dispositivi di fascia media e di fascia premium, troviamo modello linguistico abbastanza snello, da 3 miliardi di parametri, che utilizza l’80% di energia in meno rispetto alla precedente versione (che era da sette miliardi di parametri), risultando anche del 77% più veloce e meno dispendioso (necessita di 1,8 GB di spazio di archiviazione e di 1,6 GB di memoria RAM in meno).

Tutte le novità di MagicOS 9.0

Andando oltre, visto che finora abbiamo parlato di cosa è stato fatto da HONOR “sotto al cofano”, è bene analizzare le novità che debuttano con MagicOS 9.0: in tutti i casi, si tratta di funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale.

IA a livello di piattaforma

La novità più grande è data dall’assistente intelligente YOYO, sempre disponibile all’interno dell’interfaccia utente e ora in grado di risolvere anche i task più complessi con una sola interazione. Esso è in grado di apprendere le abitudini degli utenti, comprendere istruzioni complesse, analizzare ciò che è presente sullo schermo, controllare automaticamente le app e i servizi di sistema: il tutto per portare a termine la richiesta formulata dall’utente.

C’è poi la funzionalità HONOR Anydoor, qualcosa di molto simile alla Cerchia e cerca di Google: l’utente potrà usare le nocche per circondare gli oggetti presentei sullo schermo e chiedere all’assistente smart informazioni e/o consigli su quanto evidenziato. Sono stati apportati miglioramenti alla Magic Capsule, ora più “smart” nel mostrare le informazioni in tempo reale senza disturbare l’utente.

C’è poi spazio per una funzionalità che vuole combattere un rischio introdotto proprio dall’intelligenza artificiale generativa: i deepfake: MagicOS 9.0 integra una funzionalità di riconoscimento dei volti che informa l’utente sull’autenticità del contenuto che sta visualizzando o che l’interlocutore di una videochiamata sia effettivamente chi dice di essere.

IA nelle applicazioni

Non potevano ovviamente mancare le funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Durante le riunioni, MagicOS 9.0 è in grado di distinguere i relatori, trascrive tutto ciò che viene detto e può fare un riepilogo del contenuto. C’è anche una funzionalità che aiuta gli utenti di diversi paesi a comunicare tra loro, con traduzione accurata e simultanea pensata per abbattere le barriere linguistiche.

Il sistema operativo può assistere nella lettura e nella scrittura di documenti: HONOR Docs supporta funzionalità quali domande e risposte sui documenti, confronto tra documenti cartacei, creazioni di mappe concettuali, strumenti di scrittura creativa (da zero o ri-scrittura).

Per quanto concerne le immagini, troviamo Magic Photo Retouch, una suite che consente di modificare lo stile e/o rimuovere i difetti da un’immagine (ad esempio facendo sorridere un soggetto imbronciato), espandere una vecchia foto e molto molto altro.

IA per una personalizzazione completa

Per quanto concerne la personalizzazione, MagicOS 9.0 introduce moltissime novità, sempre potenziate dall’intelligenza artificiale. In primis, introduce gli HONOR Digital Human, degli avatar personalizzabili che “vivono” all’interno del dispositivo e reagiscono in base allo stato dell’utente.

Troviamo poi aggiornamenti alla schermata di blocco, con oltre 20 stili tra cui scegliere per personalizzare uno sfondo: se l’immagine scelta dall’utente non dovesse essere delle dimensioni corrette per riempire l’intera schermata, l’IA si occuperà automaticamente di “espandere” l’immagina per renderla delle dimensioni corrette. Inoltre, sono stati introdotti nuovi temi che, con un tap, permettono di cambiare completamente stile con un nuovo sfondo, un nuovo font e un nuovo pacchetto di icone.

Altre novità

In ambito interoperabilità, sono stati apportati miglioramenti all’interazione tra smartwatch e smartphone (quando l’utente è in possesso di più smartphone, l’orologio capirà quando mostrare determinare notifiche e quando no) e ai dispositivi utilizzati dai bambini (tramite smartwatch, il genitore può bloccare il dispositivo usato dal bambino con un semplice tap).

Tra le altre novità di MagicOS 9.0 risiedono quelle apportate a MagicRing, che consente agli smartphone e ai tablet di HONOR di comunicare in maniera efficace non solo con i computer ma anche con automobili e smart TV.

Quali dispositivi verranno aggiornati da HONOR al nuovo MagicOS 9.0?

A partire dal mese di novembre 2024, HONOR avvierà in Cina il programma beta pubblico, permettendo agli utenti cinesi di testare in anteprima le novità di MagicOS 9.0 e consentendo a noi di capire quali smartphone dell’azienda verranno aggiornati alla nuova versione del sistema operativo per pareggiare i conti con gli HONOR Magic7 che arriveranno la prossima settimana.

Di seguito riportiamo la roadmap diffusa dal produttore cinese che ha dettagliato i primi smartphone e tablet che, da novembre 2024 a marzo 2025, entreranno a far parte del programma beta pubblico:

Resta ovviamente da capire quante di queste funzionalità di intelligenza artificiale del nuovo MagicOS 9.0 vedremo dalle nostre parti, almeno in un primo momento: è consuetudine, infatti, che i produttori cinesi non riescano a importare in blocco tutto ciò che invece propongono sul mercato di casa; finora, nelle prime fasi dell’era dell’intelligenza artificiale, spesso e volentieri gli utenti europei si sono dovuti accontentare delle briciole.